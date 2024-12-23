Вестник Кавказа

Автокатастрофа в Крыму: погибли дети и взрослые

Автокатастрофа в Крыму: погибли дети и взрослые
© Фото: МВД Крыма
Страшное ДТП случилось сегодня днем на трассе в Крыму. Оно окончилось человеческими смертями: жертвами стали двое детей и один взрослый. Кроме того, в результате аварии несколько человек были ранены.

Столкновение двух машин унесло несколько жизней сегодня в Крыму, о трагедии рассказали в республиканском МВД.

ДТП случилось в 12:35 мск. Местом трагедии стала трасса Таврида-Джанкой-Красноперекопск.

По предварительным данным, женщина, управлявшая машиной "Шевроле", в какой-то момент не справилась с управлением. В результате автомобиль оказался на "встречке", где врезался в "Лада Калина".

"В результате ДТП погибли трое пассажиров автомобиля LADA, двое из которых несовершеннолетние 2018 и 2023 годов рождения"

– МВД Крыма

Кроме того, несколько человек получили травмы. Ранены были оба водителя, пассажир "Шевроле" и два пассажира "Жигулей", их отвезли в больницу.

По факту аварии открыто уголовное дело.

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