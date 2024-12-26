Вестник Кавказа

В ДТП с микроавтобусами пострадали почти 30 человек в Турции

Носилки в коридоре
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Перевозившие пассажиров микроавтобусы столкнулись накануне вечером в восточной части Турции. В дорожно-транспортном происшествии пострадали около трех десятков человек.

На востоке Турции произошла авария с участием двух микроавтобусов, в которой пострадали по меньшей мере 27 человек.

По данным местного информагентства DHA, авария случилась вечером 1 января на перекрестке.

Согласно предварительной информации, один из микроавтобусов врезался во второе транспортное средство, в результате чего оно влетело в столб.

Другие подробности произошедшего на данный момент не поступали.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1300 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Фабрика по производству игрушек горит в Турции

Фабрика по производству игрушек горит в Турции

Ильхам Алиев подвел предварительные итоги расследования катастрофы в Актау

Ильхам Алиев подвел предварительные итоги расследования катастрофы в Актау

Почти полтора десятка человек пострадали из-за взрыва в доме в Турции

Почти полтора десятка человек пострадали из-за взрыва в доме в Турции

Погибших в авиакатастрофе в Актау членов экипажа похоронили в Азербайджане

Погибших в авиакатастрофе в Актау членов экипажа похоронили в Азербайджане

Обнародован план расследования причин авиакатастрофы в Актау

Обнародован план расследования причин авиакатастрофы в Актау

В Баку прощаются с жертвами катастрофы в Актау

В Баку прощаются с жертвами катастрофы в Актау

Жилой дом загорелся после взрыва в Турции

Жилой дом загорелся после взрыва в Турции

Ильхам Алиев позвонил Токаеву в связи с крушением самолета под Актау

Ильхам Алиев позвонил Токаеву в связи с крушением самолета под Актау

Песков: Кремль не будет оценивать крушение над Актау до конца следствия

Песков: Кремль не будет оценивать крушение над Актау до конца следствия

Завершено расследование дела по крушению самолета Bek Air в Казахстане

Завершено расследование дела по крушению самолета Bek Air в Казахстане

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы