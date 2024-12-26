В ДТП с микроавтобусами пострадали почти 30 человек в Турции

Перевозившие пассажиров микроавтобусы столкнулись накануне вечером в восточной части Турции. В дорожно-транспортном происшествии пострадали около трех десятков человек.

На востоке Турции произошла авария с участием двух микроавтобусов, в которой пострадали по меньшей мере 27 человек.

По данным местного информагентства DHA, авария случилась вечером 1 января на перекрестке.

Согласно предварительной информации, один из микроавтобусов врезался во второе транспортное средство, в результате чего оно влетело в столб.

Другие подробности произошедшего на данный момент не поступали.