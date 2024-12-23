Почти полтора десятка человек пострадали из-за взрыва в доме в Турции

В доме в Турции накануне вечером раздался взрыв. Пострадало свыше дюжины человек, в настоящее время они находятся под наблюдением медиков.

Вечером 28 декабря в северо-западной части Турции прогремел взрыв на первом этаже жилого четырехэтажного дома. Об этом сообщают местные СМИ.

ЧП случилось городе Коджаэли.

Причина взрыва пока не установлена. Согласно предварительной информации, в здании взорвалась газовоздушная смесь.

После взрыва в одной из квартир начался пожар.

В результате происшествия получили различные повреждения по меньшей мере 13 человек. Всех их отвезли в больницу.