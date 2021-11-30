Жилой дом загорелся после взрыва в Турции

В жилом доме в регионе Коджаэли в Турции загорелся жилой дом после взрыва. В результате происшествия пострадало много людей, согласно предварительным данным.

В регионе Коджаэли, на северо-западе Турции, взорвалась часть жилого дома. После этого там начался пожар, рассказали СМИ.

«В одном из зданий в Коджаэли прогремел взрыв по неизвестной пока причине. После взрыва начался пожар, и, как стало известно, в результате инцидента пострадало много людей»

- издание Turkiye

На место ЧП выехали сотрудники чрезвычайных служб: пожарные, медики и полиция. Они оперативно среагировали на вызов.