Вестник Кавказа

Жилой дом загорелся после взрыва в Турции

Жилой дом загорелся после взрыва в Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В жилом доме в регионе Коджаэли в Турции загорелся жилой дом после взрыва. В результате происшествия пострадало много людей, согласно предварительным данным.

В регионе Коджаэли, на северо-западе Турции, взорвалась часть жилого дома. После этого там начался пожар, рассказали СМИ.

«В одном из зданий в Коджаэли прогремел взрыв по неизвестной пока причине. После взрыва начался пожар, и, как стало известно, в результате инцидента пострадало много людей»

- издание Turkiye

На место ЧП выехали сотрудники чрезвычайных служб: пожарные, медики и полиция. Они оперативно среагировали на вызов.

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