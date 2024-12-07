На крупнейшем стадионе Сирии тушили масштабный пожар

Минувшей ночью в сирийском Алеппо вспыхнул крупный пожар: огонь охватил стадион, который считается крупнейшим в регионе, власти полагают, что это был умышленный поджог, пишут СМИ.

Минувшей ночью на стадионе в сирийском городе Алеппо произошел крупный пожар, сообщила газета Al Watan со ссылкой на местные источники.

"Крупный пожар вспыхнул на международном стадионе Алеппо в районе Аль-Хамдания в Алеппо. Считается, что он был устроен неизвестными. Сирийская гражданская оборона смогла его потушить"

- Al Watan

Международный стадион в Алеппо на сегодняшний день крупнейший спортивный объект в Сирии. Городские власти полагают, что пожар имеет искусственное происхождение, спортивная арена была подожжена злоумышленниками, отмечает издание, передает РИА Новости.