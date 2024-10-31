Северный Кавказ подводит итоги туристического сезона

Год назад в СКФО смотрели в будущее с осторожным оптимизмом. Экстенсивные факторы, сопутствующие росту турпотока, постепенно теряют эффективность. Самое время демонстрировать результаты, основанные на долгосрочной стратегии привлечения в регион отдыхающих. Посмотрим, насколько удалось реализовать амбициозные планы по развитию туристической отрасли в 2024 году.
Горные курорты
Впечатляющие результаты продемонстрировали горные курорты Северного Кавказа «Эльбрус», «Архыз» и «Ведучи». В частности, лидером прироста в летнем сезоне стал «Эльбрус», который принял 266 тыс. человек, 105 тыс. из которых приехали в августе. Среди победителей национальной туристической премии Russian Traveler Awards — 2024 в номинации «лучший горнолыжный курорт» оказался всесезонный курорт «Архыз».
Ставропольский край
Сохраняет свои позиции Ставропольский край, который из субъектов СКФО пользуется наибольшей популярностью среди туристов. На Russian Traveler Awards — 2024 был отмечен курортный регион Кавказские Минеральные Воды на Ставрополье в номинации «Оздоровительный курорт».
Кабардино-Балкария
Заметно улучшила свои позиции во всех туристических рейтингах текущего года Кабардино-Балкария, власти которой всерьез занялись решением инфраструктурных проблем. Летний туристический поток в Кабардино-Балкарию в 2024 году достиг 635 тысяч человек, обеспечив небольшой прирост (около 6%) в сравнение с аналогичным периодом 2023 года.
Дагестан
В относительном порядке туристический комплекс Дагестана. На 1 ноября 2024 года Дагестан посетил 1 миллион 650 тыс. туристов, что на 5% больше того же периода прошлого года.
Надежда Капустина, профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при правительстве РФ, выделила 4 основные причины роста популярности республики у российских туристов:
- исторические достопримечательности
- природные пейзажи
- наличие моря
- кухня.
Это, конечно, верная оценка, однако, за исключением моря, соседи по региону обладают по всем перечисленным кейсам не меньшим потенциалом. Но именно Дагестану удалось наиболее существенно нарастить турпоток как в 2023, так и в 2024 году. В мае этого года руководство Дагестана обнародовало планы по развитию туристической отрасли. В семи районах Дагестана внедрялись 11 проектов в сфере туризма, на которые уже тогда было направлено около 60 млн рублей бюджетных средств. В приоритете - развитие туристической инфраструктуры республики и создание новых средств размещения. Вложение средств (как бюджетных, так и через привлечение частных инвесторов), жесткий контроль над эффективностью их использования (что удается, к сожалению, далеко не всегда) дают необходимый результат.
Министр по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Эмин Мерданов, подводя предварительные итоги туристического сезона, обозначил республиканские приоритеты:
В рамках федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал» реализуется проект Каспийского прибрежного кластера в Дербентском районе. Заключено 7 соглашений на сумму 27 миллиардов рублей для строительства шести гостиниц, аквапарка и ресторана.
Северная Осетия
На фоне успехов соседних регионов сохраняется большой нереализованный потенциал для развития туристической отрасли в Северной Осетии. Глава республики Сергей Меняйло констатировал:
У нас туристический поток растет… У нас мест размещения не хватает, мы в прошлом году вошли в хорошую программу по строительству глэмпингов, наибольшую субсидию мы получили, и дальше будем это делать, но все зависит от обстановки, от обстановки в стране.
Сходная оценка ситуации была озвучена и в 2023 году – потенциал значителен, но ресурсов пока не хватает. В рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в 2024 году Северная Осетия получила около 240 миллионов рублей. В виде грантов они направлены на реализацию семи инвестиционных проектов строительства мини-гостиниц и расширения уже гостиничных комплексов. Но это не сиюминутный процесс.
Все еще недостаточно качественных отелей за пределами Владикавказа, ощущается нехватка гостиниц высокого уровня (4-5 звезд). Туристы, привыкшие к определенному качеству сервиса за время зарубежных туров, вряд ли будут готовы мириться с невысоким качеством сервиса.
Поэтому, с поправкой на непростую экономическую ситуацию в стране, можно констатировать – процесс перехода туристической отрасли СКФО на интенсивные рельсы все еще продолжается.