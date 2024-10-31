Северный Кавказ подводит итоги туристического сезона

Республики Северного Кавказа заняли третье место в России по росту туристических поездок по итогам девяти месяцев 2024 года, уступив только Сибирскому и Южному федеральным округам. Прирост турпотока за отчетный период достиг 15%, что может считаться неплохим результатом, на фоне «переключения» туристического бизнеса на внутренние потоки.

Год назад в СКФО смотрели в будущее с осторожным оптимизмом. Экстенсивные факторы, сопутствующие росту турпотока, постепенно теряют эффективность. Самое время демонстрировать результаты, основанные на долгосрочной стратегии привлечения в регион отдыхающих. Посмотрим, насколько удалось реализовать амбициозные планы по развитию туристической отрасли в 2024 году.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Горные курорты

Впечатляющие результаты продемонстрировали горные курорты Северного Кавказа «Эльбрус», «Архыз» и «Ведучи». В частности, лидером прироста в летнем сезоне стал «Эльбрус», который принял 266 тыс. человек, 105 тыс. из которых приехали в августе. Среди победителей национальной туристической премии Russian Traveler Awards — 2024 в номинации «лучший горнолыжный курорт» оказался всесезонный курорт «Архыз».

© Фото: Мария Уткина/ "Вестник Кавказа"

Ставропольский край

Сохраняет свои позиции Ставропольский край, который из субъектов СКФО пользуется наибольшей популярностью среди туристов. На Russian Traveler Awards — 2024 был отмечен курортный регион Кавказские Минеральные Воды на Ставрополье в номинации «Оздоровительный курорт».

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кабардино-Балкария

Заметно улучшила свои позиции во всех туристических рейтингах текущего года Кабардино-Балкария, власти которой всерьез занялись решением инфраструктурных проблем. Летний туристический поток в Кабардино-Балкарию в 2024 году достиг 635 тысяч человек, обеспечив небольшой прирост (около 6%) в сравнение с аналогичным периодом 2023 года.

© Фото: Егор Тихонов/ "Вестник Кавказа"

Дагестан

В относительном порядке туристический комплекс Дагестана. На 1 ноября 2024 года Дагестан посетил 1 миллион 650 тыс. туристов, что на 5% больше того же периода прошлого года.

Надежда Капустина, профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при правительстве РФ, выделила 4 основные причины роста популярности республики у российских туристов:

исторические достопримечательности

природные пейзажи

наличие моря

кухня.

Это, конечно, верная оценка, однако, за исключением моря, соседи по региону обладают по всем перечисленным кейсам не меньшим потенциалом. Но именно Дагестану удалось наиболее существенно нарастить турпоток как в 2023, так и в 2024 году. В мае этого года руководство Дагестана обнародовало планы по развитию туристической отрасли. В семи районах Дагестана внедрялись 11 проектов в сфере туризма, на которые уже тогда было направлено около 60 млн рублей бюджетных средств. В приоритете - развитие туристической инфраструктуры республики и создание новых средств размещения. Вложение средств (как бюджетных, так и через привлечение частных инвесторов), жесткий контроль над эффективностью их использования (что удается, к сожалению, далеко не всегда) дают необходимый результат.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Министр по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Эмин Мерданов, подводя предварительные итоги туристического сезона, обозначил республиканские приоритеты:

В рамках федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал» реализуется проект Каспийского прибрежного кластера в Дербентском районе. Заключено 7 соглашений на сумму 27 миллиардов рублей для строительства шести гостиниц, аквапарка и ресторана.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Северная Осетия

На фоне успехов соседних регионов сохраняется большой нереализованный потенциал для развития туристической отрасли в Северной Осетии. Глава республики Сергей Меняйло констатировал:

У нас туристический поток растет… У нас мест размещения не хватает, мы в прошлом году вошли в хорошую программу по строительству глэмпингов, наибольшую субсидию мы получили, и дальше будем это делать, но все зависит от обстановки, от обстановки в стране.

Сходная оценка ситуации была озвучена и в 2023 году – потенциал значителен, но ресурсов пока не хватает. В рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в 2024 году Северная Осетия получила около 240 миллионов рублей. В виде грантов они направлены на реализацию семи инвестиционных проектов строительства мини-гостиниц и расширения уже гостиничных комплексов. Но это не сиюминутный процесс.

Все еще недостаточно качественных отелей за пределами Владикавказа, ощущается нехватка гостиниц высокого уровня (4-5 звезд). Туристы, привыкшие к определенному качеству сервиса за время зарубежных туров, вряд ли будут готовы мириться с невысоким качеством сервиса.

Поэтому, с поправкой на непростую экономическую ситуацию в стране, можно констатировать – процесс перехода туристической отрасли СКФО на интенсивные рельсы все еще продолжается.