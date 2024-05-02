Дагестан продолжит активно развивать туризм

В семи районах Дагестана внедряются 11 проектов в сфере туризма, на которые уже направлены около 60 млн рублей бюджетных средств – они касаются развития туристической инфраструктуры республики и создания новых средств размещения.

Власти Дагестана в нынешнем 2024 году намерены продолжить развитие туристической инфраструктуры региона и поддержали бюджетными средствами 11 проектов в семи муниципальных образованиях, сообщили в пресс-службе министерства по туризму и народным художественным промыслам Дагестана.

"Также администрацией города Дербента реализован проект по проектированию туристского кода центра города. На реализацию было выделено 252,525 млн рублей"

- Минтуризма Дагестана

Поддержка большей частью затрагивает малое и среднее предпринимательство и муниципальные образования – в минувшем 2023 году власти республики профинансировали семь туристических проектов из шести муниципальных образований, потратив на эти цели 53,42 млн рублей, передает "Интерфакс". Только в минувшем году в Дагестане в рамках регионального проекта "Развитие туристической инфраструктуры" заработали 16 пляжей и туристических маршрутов, 18 модульных кемпингов и автокемпингов и 34 других объекта туристической инфраструктуры. Всего в них было инвестировано 762,8 млн рублей, добавили в пресс-службе.