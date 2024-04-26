Вестник Кавказа

Дагестан и Индонезия объединяются в торговле, культуре и туризме

Дагестан и Индонезия объединяются в торговле, культуре и туризме
© Фото: сайт правительства Дагестана
В Махачкале прошла встреча посла Индонезии и премьера Дагестана. Стороны обсудили сотрудничество в различных сферах. Товарооборот вырос на 34%.

В Махачкале состоялась встреча между дагестанским премьером Абдулмуслимом Абдулмуслимовым и индонезийским послом в РФ Жозе Таваресом.

В ходе встречи стороны заявили, что в прошлом году Дагестан и Индонезия нарастили товарооборот на 34%. Премьер добавил, что республика является важным стратегическим регионом России.

Абдулмуслимов рассказал своему собеседнику, что Дагестан обладает значительным экономическим потенциалом и богатыми природными ресурсами.

Он отметил, что республиканские власти готовы предложить широкий спектр сотрудничества в таких сферах, как:

  • Промышленность;
  • Сельское хозяйство;
  • Туризм;
  • Образование;
  • Культура.

В свою очередь посол Индонезии выразил благодарность за прием и гостеприимство. Он также рассказал о потенциале Индонезии и возможностях сотрудничества его страны с Дагестаном.

Далее Таварес попросил главу правительства РД организовать визит Хабиба Нурмагомедова в Индонезию. Абдулмуслимов пообещал переговорить этот вопрос со спортсменом.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1080 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Российские туристы выбрали для себя мартовские направления

Российские туристы выбрали для себя мартовские направления

Туристов на Бали обложат новым налогом

Туристов на Бали обложат новым налогом

3 города мира, которые могут утонуть

3 города мира, которые могут утонуть

Яков Кедми. Зачем США сдерживают Израиль от ударов по Ирану

Яков Кедми. Зачем США сдерживают Израиль от ударов по Ирану

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы