Дагестан и Индонезия объединяются в торговле, культуре и туризме

В Махачкале прошла встреча посла Индонезии и премьера Дагестана. Стороны обсудили сотрудничество в различных сферах. Товарооборот вырос на 34%.

В Махачкале состоялась встреча между дагестанским премьером Абдулмуслимом Абдулмуслимовым и индонезийским послом в РФ Жозе Таваресом.

В ходе встречи стороны заявили, что в прошлом году Дагестан и Индонезия нарастили товарооборот на 34%. Премьер добавил, что республика является важным стратегическим регионом России.

Абдулмуслимов рассказал своему собеседнику, что Дагестан обладает значительным экономическим потенциалом и богатыми природными ресурсами.

Он отметил, что республиканские власти готовы предложить широкий спектр сотрудничества в таких сферах, как:

Промышленность;

Сельское хозяйство;

Туризм;

Образование;

Культура.

В свою очередь посол Индонезии выразил благодарность за прием и гостеприимство. Он также рассказал о потенциале Индонезии и возможностях сотрудничества его страны с Дагестаном.

Далее Таварес попросил главу правительства РД организовать визит Хабиба Нурмагомедова в Индонезию. Абдулмуслимов пообещал переговорить этот вопрос со спортсменом.