Дагестан и Индонезия объединяются в торговле, культуре и туризме

В Махачкале состоялась встреча между дагестанским премьером Абдулмуслимом Абдулмуслимовым и индонезийским послом в РФ Жозе Таваресом.
В ходе встречи стороны заявили, что в прошлом году Дагестан и Индонезия нарастили товарооборот на 34%. Премьер добавил, что республика является важным стратегическим регионом России.
Абдулмуслимов рассказал своему собеседнику, что Дагестан обладает значительным экономическим потенциалом и богатыми природными ресурсами.
Он отметил, что республиканские власти готовы предложить широкий спектр сотрудничества в таких сферах, как:
- Промышленность;
- Сельское хозяйство;
- Туризм;
- Образование;
- Культура.
В свою очередь посол Индонезии выразил благодарность за прием и гостеприимство. Он также рассказал о потенциале Индонезии и возможностях сотрудничества его страны с Дагестаном.
Далее Таварес попросил главу правительства РД организовать визит Хабиба Нурмагомедова в Индонезию. Абдулмуслимов пообещал переговорить этот вопрос со спортсменом.