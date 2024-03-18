Дагестан вложит в Каспийский кластер 374 млрд рублей

Власти Дагестана намерены потратить порядка 374 млрд рублей в течение 6 лет на реализацию проекта Каспийского кластера.

Проект Каспийского кластера в Дагестане получит финансирование в размере 374 млрд рублей до 2030 года. Информацию об этом озвучили в пресс-службе Минтуризма республики.

Сообщается, что в рамках нового туристического объекта планируется реализовать планы по возведению нескольких комплексов.

Уточняется, что большая часть средств будет получена не из бюджета региона. По данным, Минтуризма 317 млрд рублей – средства инвесторов.

"Запланировано создание туристско-рекреационных комплексов "Инчхе Марина Каспий", "Каспий", "Эколенд", "Золотые пески", "Сардар-Приморский", "Кпул-Ятар", строительство микрорайона "Лазурный берег". Также в рамках плана мероприятий по комплексному развитию Дербента до 2025 года" запланировано строительство туристических проектов"

– пресс-служба Минтуризма Дагестана

Сейчас на реализацию этого проекта было вложено свыше 7 млрд рублей, более 2 млрд рублей – средства, которые были получены от инвесторов.

Отмечается, что благодаря Каспийскому кластеру появятся дополнительные 307 рабочих мест.