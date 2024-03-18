Вестник Кавказа

Дагестан вложит в Каспийский кластер 374 млрд рублей

Дагестан вложит в Каспийский кластер 374 млрд рублей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Дагестана намерены потратить порядка 374 млрд рублей в течение 6 лет на реализацию проекта Каспийского кластера.

Проект Каспийского кластера в Дагестане получит финансирование в размере 374 млрд рублей до 2030 года. Информацию об этом озвучили в пресс-службе Минтуризма республики.

Сообщается, что в рамках нового туристического объекта планируется реализовать планы по возведению нескольких комплексов.

Уточняется, что большая часть средств будет получена не из бюджета региона. По данным, Минтуризма 317 млрд рублей – средства инвесторов.

"Запланировано создание туристско-рекреационных комплексов "Инчхе Марина Каспий", "Каспий", "Эколенд", "Золотые пески", "Сардар-Приморский", "Кпул-Ятар", строительство микрорайона "Лазурный берег". Также в рамках плана мероприятий по комплексному развитию Дербента до 2025 года" запланировано строительство туристических проектов"

– пресс-служба Минтуризма Дагестана

Сейчас на реализацию этого проекта было вложено свыше 7 млрд рублей, более 2 млрд рублей – средства, которые были получены от инвесторов.

Отмечается, что благодаря Каспийскому кластеру появятся дополнительные 307 рабочих мест.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1300 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Юный дагестанец напал на сотрудника полиции

Юный дагестанец напал на сотрудника полиции

Махачкала возвратила себе земли

Махачкала возвратила себе земли

В Крыму в море унесло троих срочников из республик Кавказа

В Крыму в море унесло троих срочников из республик Кавказа

Самые низкие зарплаты учителей выявлены на Кавказе

Самые низкие зарплаты учителей выявлены на Кавказе

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы