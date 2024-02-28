"Каспийский кластер" и Махачкалу свяжут шаттлы от РЖД

Российские железные дороги планируют запустить поезда по маршруту аэропорт Махачкалы-"Каспийский кластер". Для этого власти реконструируют ближайшую к курорту ж/д станцию.

Аэропорт Махачкалы и новый строящийся курорт "Каспийский кластер" будет связан железнодорожным сообщением. Об этом сообщил глава Кавказ.РФ Андрей Юмшанов в ходе встречи по развитию особой зоны.

Сейчас из махачкалинской авиагавани в направлении Дербента можно доехать на такси. Дорога занимает до 2,5 часов.

"Также планируется реконструировать транспортно-пересадочный узел в городе Дагестанские Огни. Это ближайшая к курорту железнодорожная станция"

– Андрей Юмшанов

Также, Юмшанов напомнил, что в данный момент проходит вторая фаза реконструкции авиагавани столицы Дагестана.

Предполагается, что на этом этапе авиагавань обзаведется дополнительной взлетно-посадочной полосой.