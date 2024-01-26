В Дагестане создадут Каспийский прибрежный кластер

Гостиницы, парки развлечении, набережные и магазины появятся объединятся в Дагестане в Каспийский прибрежный кластер. Возведение объекта будет завершено к 2030 году.

Планируется, что к 2030 году в Дагестане будет создана туристическая зона – Каспийский прибрежный кластер. Создание кластера предполагает строительство современных гостиниц, парков развлечений, ресторанов и других объектов, которые будут обеспечивать комфортное пребывание туристов.

Это позволит улучшить качество обслуживания и привлечь в республику больше гостей.

«До 2030 года планируем до 70 миллиардов рублей [инвестиций] и до 8 тысяч рабочих мест»

– глава Дагестана Сергей Меликов.

Кроме того, создание кластера положительно скажется на состоянии в сфере занятости, ведь он позволит создать около 8 тысяч новых рабочих мест.