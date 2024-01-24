Инновационные проекты открыли новые возможности для развития туризма в Дагестане

Замглавы Росреестра Татьяна Громова заявила, что активность руководства Дагестана позволила продвинуть программу "Национальная система пространственных данных".
Она дала высокую оценку усилиям региональным властям. Громова выразила уверенность, что деятельность в данном направлении будет продолжена.
Помимо этого, замглавы ведомства заявила об активном участии республики в проекте "Земля для туризма" - специальный ресурс, включивший в себя данные о земельных участках, которые можно вовлечь в туризм.
"Дагестан активно включился в эту работу и внес на публичную кадастровую карту земельные участки, которые наиболее пригодны для реализации проектов в сфере туризма, в том числе строительства модульных гостиниц и отелей. Другие республики Северного Кавказа только-только начинают эту работу"
- Татьяна Громова