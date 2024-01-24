Вестник Кавказа

Инновационные проекты открыли новые возможности для развития туризма в Дагестане

Инновационные проекты открыли новые возможности для развития туризма в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Росреестре похвалили руководство Дагестана за реализацию программы НСПД. Республика также активно участвует в проекте "Земля для туризма".

Замглавы Росреестра Татьяна Громова заявила, что активность руководства Дагестана позволила продвинуть программу "Национальная система пространственных данных".

Она дала высокую оценку усилиям региональным властям. Громова выразила уверенность, что деятельность в данном направлении будет продолжена.

Помимо этого, замглавы ведомства заявила об активном участии республики в проекте "Земля для туризма" - специальный ресурс, включивший в себя данные о земельных участках, которые можно вовлечь в туризм.

"Дагестан активно включился в эту работу и внес на публичную кадастровую карту земельные участки, которые наиболее пригодны для реализации проектов в сфере туризма, в том числе строительства модульных гостиниц и отелей. Другие республики Северного Кавказа только-только начинают эту работу"

- Татьяна Громова

 

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