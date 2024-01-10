Дагестан увеличил свою привлекательность

Рост туристического потока в Дагестан в 2023 году увеличился на 37%. Самые посещаемые места – Махачкала, Дербент, бархан Сарыкум и Сулакский каньон.

По итогам 2023 года Дагестан вызвал наибольший интерес у путешественников, увеличив туристический поток по сравнению с предыдущими годами, говорится в исследовании, которое провела компания МТС Travel.

Шесть регионов Северного Кавказа показали наибольший прирост внутреннего туризма, число поездок на Кавказ выросло на 29%. Лидером стал Дагестан, где турпоток возрос на 37%. Далее идут Северная Осетия (34%) и Ставропольский край (27%).

Самыми популярными локациями в Дагестане считаются Махачкала, Дербент, бархан Сарыкум и Сулакский каньон. В основном в республику приезжают туристы из Москвы и Кубани.

“Растущий интерес к Дагестану говорит о том, что мы движемся в правильном направлении. Мы стараемся сделать республику привлекательнее для туристов, развивая сеть в популярных местах. Это позволяет поддерживать связь как с гостями республики, так и с жителями, которые развивают свой бизнес в этих местах”

- директор МТС в РД Карема Изиева