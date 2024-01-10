«Белавиа» соединит Минск и Махачкалу

Добраться из Дагестана в Беларусь станет проще: «Белавиа» запускает прямой рейс из Минска в Махачкалу и обратно. Первый рейс вылетит 26 апреля.

Столицы Дагестана и Беларуси соединят прямые рейсы авиакомпании «Белавиа». Первый вылет из Махачкалы в Минск запланирован на 26 апреля.

«Белавиа» запускает прямые рейсы Минск — Махачкала. Старт полетной программы состоится 26 апреля»

– пресс-служба «Белавиа»

Уточнятся, что вылеты будут осуществиться по пятницам в дневные часы на самолете Embraer-195. В настоящее время из Махачкалы в Минск осуществляют перелеты авиакомпании Nordwind Airlines и Аэрофлот.