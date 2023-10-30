Аэропорт Махачкалы восстановили за 20 миллионов рублей

Гендиректор махачкалинского аэропорта Саид Рамазанов сообщил о восстановлении воздушной гавани после беспорядков в октябре 2023 года.
Он отметил, что ликвидация последствий погромов в аэропорту стоила примерно 20 млн рублей. По его словам, вся инфраструктура была восстановлена, а критическая - на следующий день после беспорядков.
Рамазанов также заявил, что следственные мероприятия в отношении участников погромов продолжаются, поэтому в настоящее время о компенсации речи не идет.
Беспорядки в аэропорту Махачкалы
В конце октября тысячи жителей Дагестана устроили беспорядки в махачкалинском аэропорту. Они собрались на территории гавани, где планировали встретить самолет из Тель-Авива якобы с гражданами Израиля.
В отношении участников было возбуждено дело по статье 212 УК РФ ("Организация массовых беспорядков"). Сотни погромщиков были задержаны.
Депутат Госдумы Хизри Абакаров заявлял, что аэропорту был причинен ущерб в размере 285 млн рублей.