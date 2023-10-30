Аэропорт Махачкалы восстановили за 20 миллионов рублей

На восстановление аэропорта Махачкалы было потрачено 20 млн рублей. Были устранены последствия погромов. В октябре 2023 года аэропорт был охвачен беспорядками.

Гендиректор махачкалинского аэропорта Саид Рамазанов сообщил о восстановлении воздушной гавани после беспорядков в октябре 2023 года.

Он отметил, что ликвидация последствий погромов в аэропорту стоила примерно 20 млн рублей. По его словам, вся инфраструктура была восстановлена, а критическая - на следующий день после беспорядков.

Рамазанов также заявил, что следственные мероприятия в отношении участников погромов продолжаются, поэтому в настоящее время о компенсации речи не идет.

Беспорядки в аэропорту Махачкалы

В конце октября тысячи жителей Дагестана устроили беспорядки в махачкалинском аэропорту. Они собрались на территории гавани, где планировали встретить самолет из Тель-Авива якобы с гражданами Израиля.

В отношении участников было возбуждено дело по статье 212 УК РФ ("Организация массовых беспорядков"). Сотни погромщиков были задержаны.

Депутат Госдумы Хизри Абакаров заявлял, что аэропорту был причинен ущерб в размере 285 млн рублей.