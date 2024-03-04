Меликов призвал навести порядок в сфере туризма в Дагестане

Все туристические объекты должны быть зарегистрированы в Дагестане – это поможет развитию туризма в республике, заявил Сергей Меликов. Он также рассказал о проекте Каспийского прибрежного кластера.

Туристические объекты Дагестана должны пройти обязательную регистрацию, заявил в послании Народному собранию глава региона.

По словам Сергея Меликова, турпоток в Дагестан растет, становится все больше инвестиций, идет активное развитие бизнеса.

"Однако пришло время навести порядок в этой области, зарегистрировать все туристические предприятия, гостевые дома, рестораны"

– глава Дагестана

Политик напомнил, что в минувшем году были выведены из налоговой тени коллективные средства размещения. Эта мера, подчеркнул он, привела к позитивным результатам. Меликов заявил, что работа в данном направлении должна быть продолжена.

Новые курорты на Каспийском море

Глава региона также напомнил, что Дагестан стал участником масштабного проекта "Пять морей и озеро Байкал". Он предполагает создание круглогодичных курортов на море. Два из них будут запущены в Дагестане. Каспийский прибрежный кластер расположится под Дербентом, он уже строится, а открытие запланировано на 2028 год. Город-курорт "Каякент" пока проектируется, он будет отличаться наличием лечебных вод и грязей.

Меликов отметил, что инициатива была поддержана Владимиром Путиным.

"Совместно с Министерством экономического развития России и АО "Кавказ.РФ" уже определены параметры его реализации. Всего к 2030 году планируется инвестировать до 12 млрд рублей бюджетных средств и привлечь до 70 млрд рублей частных инвестиций в создание Каспийского прибрежного кластера"

– Меликов