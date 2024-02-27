"Пять морей": где и какие новые курорты появятся в России?

В России в ближайшие годы появится 10 новых пляжных курортов. Они расположатся в разных регионах страны, от Владивостока до Калининграда. Где именно построят новые курорты на море и чем они будут привлекательны?

Проект "Пять морей и озеро Байкал" уже реализуется в России, он позволит через 5-6 лет открыть в стране 10 новых курортов. Проект призван нарастить внутренний турпоток, новые курорты будут прибрежными - известно, что большинство россиян предпочитает отдых на море.

Пять морей и озеро Байкал - что за проект?

Впервые о необходимости создания современных круглогодичных морских курортов в России заявил в июне 2023 года президент Владимир Путин.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

"Еще одна большая, значимая, очень перспективная задача – это масштабные проекты по созданию круглогодичных морских курортов, рассчитанных на прием не менее 10 млн человек в год. Планку здесь нужно ставить максимально высокую, амбициозную"

– Путин

Создание и запуск новых мест отдыха позволит значительно нарастить внутренний турпоток - новые курорты смогут принимать ежегодно около 10 млн человек, а поток туристов внутри страны к 2030 году достигнет 140 млн человек. Вырастет вклад туризма в ВВП России - до 5%. Туризм в России выйдет на новый уровень.

Общий объем инвестиций в проекты превысит 1 трлн рублей, в основном внебюджетные инвестиции, соотношение вложений составит 1 к 10.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Курорты обеспечат россиян новыми рабочими местами, их появится более 61 тыс.

Строительство новых курортов подтолкнет развитие инфраструктуры и улучшит экономику регионов, задействованных в проекте.

Пять морей России

Какие моря обзаведутся новыми туристическими локациями в ближайшие годы? Курорты в рамках проекта будут построены на берегах следующих водоемов:

Азовское море;

Черное море;

Каспийское море;

Балтийское море;

Японское море;

Байкал.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Проект затронет семь регионов России, имеющих подходящий климат, туристический потенциал и необходимую свободную территорию. Построить планируется 10 всесезонных курортов.

Новые курорты

Курорты на Каспийском море. В Дагестане в рамках проекта создадут два курорта - Каспийский прибрежный кластер и город-курорт Каякент. Каспийский туркластер уже начинают строить, он относится к приоритетным курортам "Пяти морей".

Курорты на Черном море. Черноморское, самое популярное побережье России прирастет несколькими курортами, они появятся как в Краснодарском крае, так и в Крыму, все они также внесены в список приоритетных.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

"Новая Анапа" появится на песчаной косе между Черным морем и Кизилташским лиманом, на территории, ориентированной на семейных отдых, построят более 100 отелей с номерным фондом 20 тыс. Проект называют "российским Дубаем". Также на Кубани создадут курорт в Абрау Дюрсо поблизости от Новороссийска с глэмпингом, отелями на 700 номеров, детскими развлекательными парками.

Курорт "Саки" займет 15 га, упор будет сделан на оздоровительный туризм и спа-процедуры. Возле Евпатории расположится курорт "Золотые Пески России" площадью 500 га с широкими песчаными пляжами и десятками отелей.

© Фото: Ольга Андронова/ "Вестник Кавказа"

Курорты на Балтике. В Санкт-Петербурге решено развивать морской курорт "Горская", расположенный на северной стороне Финского залива. Туристическая зона будет привлекать гостей водными аттракционами и всесезонным бассейном, планируется построить яхтенный порт.

В приоритете создание нового курорта на берегу моря под Калининградом - "Русская Балтика". Построить отели и оборудовать территорию решено рядом с поселком Янтарный. Планируется открыть большой подогреваемый бассейн с морской водой. Современный курорт с широким песчаным пляжем будет работать круглогодично как здравница: планируется санаторно-курортное лечение с применением термальных источников и голубой глины.

Курорт на Азовском море под названием "Приморск" решено к 2035 году создать в Запорожской области. Планируется возвести 15 тыс номеров, курорт станет бальнеологическим комплексом, помимо пляжей будет обустроен ландшафтный парк.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Также существует проект туристического кластера "Азовское побережье" в новом регионе, где будут построены санатории, базы отдыха и детский лагерь.

Курорт на Японском море будет создан возле Владивостока в Хасанском районе. Сегодня Приморский край недосчитывается туристов из-за отсутствия инфраструктуры - качественные отели и гостиницы, кафе и рестораны, аквапарк позволят привлечь гостей. Японское море подходит для занятий яхтингом и серфингом.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Курорт на Байкале. В ближайшие шесть лет на Байкале будет создан эко-курорт. Он появится в границах особой экономической зоны "Байкальская гавань" в Бурятии и будет включать пять участков: Горячинск, Турка, Пески, Гора Бычья и Бухта Безымянная. В Турке уже в 2025 году будет открыт первый отель "Грин флоу Байкал" на 154 номера с термальным комплексом под открытым небом.