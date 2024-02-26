Какие новые курорты появятся в Дагестане в рамках "Пяти морей"?

В России стартовала реализация проекта "Пять морей и озеро Байкал". Всего планируется создание 10 новых мест отдыха для россиян. Какие новые курорты появятся в Дагестане в ближайшие годы?

Пять морей – Дагестан

Республика Дагестан - один из нескольких регионов России, где реализуется масштабный проект "Пять морей и озеро Байкал". Проект подразумевает создание новых прибрежных курортов.

Отдых на море в Дагестане набирает популярность год от года, в связи с этим создание новых курортов на берегу Каспийского моря вошло в список приоритетных задач проекта.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Всего в республика в рамках "Пяти морей" будут построены два курорта на море. Один из них расположится в Дербентском районе, второй - в Каякентском районе.

Каспийский кластер

Каспийский прибрежный туристический кластер, который появится под Дербентом, можно назвать жемчужиной нацпроекта "Пять морей". Такого мнения придерживается вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"По данным Росстата, турпоток в Дагестан увеличился на 76%. Для большего раскрытия туристического потенциала республики необходимо развивать инфраструктуру и создавать комфортные гостиницы. <...> Курорты Дагестана станут жемчужинами проекта"

– Чернышенко

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дагестан и побережье Каспия привлекательны для инвесторов, что играет в реализации проекта большое значение - курорты создаются в основном на привлеченные средства. Частные инвестиции составят порядка 68 млрд рублей, бюджетные - около 12 млрд рублей. Создана особая экономическая зона.

Всесезонный туристско-рекреационный курорт "Каспийский прибрежный кластер" - один из курортов проекта, который уже строится. На обширной территории, прилегающей к Каспийскому морю, будут построены 28 современных гостиниц разного уровня. Также появится и другая необходимая для туризма инфраструктура.

Запустить Каспийский туркластер планируется в 2028 году.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Каспийский кластер предложит россиянам 6 км благоустроенной береговой линии, широкие песчаные пляжи, красивую набережную, развлекательные и спортивные зоны, кафе и рестораны, отели и санатории. Одномоментно на новом курорте на море в Дагестане смогут отдыхать около 15 тыс человек.

Новый курорт улучшит экономику региона и создаст около 8 тыс рабочих мест.

В Минтуризма региона рассказали: подписано соглашение об определении границ курорта, согласованы и утверждены проекты планировки и межевания кластера.

Курорт Каякент

Курорт в Каякентском районе станет вторым этапом реализации нацпроекта в Дагестане.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Город-курорт "Каякент" пока только проектируется. Он будет создан на территории особой экономической зоны в Каякентском районе. В планах разработка мастер-плана города-курорта и поэтапная - в три этапа - реализация масштабного туристического проекта.

"Нами предложено реализовать проект, разделив его на три зоны: прибрежную зону – предполагается строительство отелей, санаториев, многофункциональных центров, тематических парков, спортивных и развлекательных зон отдыха, зону комплексного развития по примеру города Дербента и зону развития особо охраняемой природной территории общей площадью 1530 га"

– глава Дагестана Сергей Меликов

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чем Каякент будет привлекателен для туристов? Протяженность пляжей здесь составит около 10 км, а помимо пляжного отдыха россияне смогут приезжать на оздоровительные процедуры - территория курорта обладает источниками четырех видов лечебной воды и грязи.

Село Каякент находится в зеленой зоне, в связи с этим курорт Каякент, который построят поблизости, позиционируется как город-сад. Под курорт выделят около 5 тыс га. Кроме моря здесь есть и пресные водоемы - несколько озер. Грязевой курорт с лечебно-оздоровительными комплексами и спа-центрами будет работать круглогодично.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Плюсом курорта "Каякент" можно назвать и то, что до него легко добраться - около 40 км от аэропорта Махачкалы. Через муниципалитет проходит трасса "Кавказ" и Северо-Кавказская железная дорога.

В настоящее время Кавказ.РФ занимается созданием инженерной обеспечивающей инфраструктуры будущих курортов на Каспийском море.

"Это первый этап масштабной работы по развитию курортов на Каспии, второй – создание города-сада «Каякент», мы уже начали подготовку к мастер-планированию прибрежной территории"

– гендиректор института развития Кавказ.РФ Андрей Юмшанов

Во времена СССР Каякент был востребованным бальнеологическим курортом и грязелечебницей. В ближайшие годы здравницу, богатую иловой и уникальной торфяной грязью, ждет второе рождение.