Вестник Кавказа

Турпоток на курорты проекта "Пять морей" составит 9 млн человек

Турпоток на курорты проекта "Пять морей" составит 9 млн человек
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В России к 2030 году будет создано 10 новых крупных курортов, они разместятся на берегах пяти морей и озера Байкал. Новые курорты смогут принимать порядка 9 млн туристов ежегодно.

В Минэкономразвития России рассказали об ожиданиях от реализации проекта "Пять морей", в рамках которого для граждан будут построены новые курортные локации.

"Пять морей" - масштабный долгосрочный инвестиционный проект, в рамках которого до 2030 года планируется создать 10 современных курортов на побережье пяти морей и озера Байкал. <…> Новые курорты смогут принимать около 9 млн туристов ежегодно"

– Минэкономразвития

Всего в рамках проекта будет возведено несколько десятков отелей с общим номерным фондом 74 тыс. Проект позволит обеспечить работой свыше 100 тыс человек.

"Пять морей" это Черное, Азовское, Каспийское, Балтийское и Японское моря.

В Дагестане в рамках проекта создается Каспийский прибрежный кластер, на Кубани - Новая Анапа.

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