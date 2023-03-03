В Каспийский туркластер в Дагестане вложат 12 млрд рублей

Базовая инфраструктура Каспийского прибрежного кластера обойдется в 12 млрд рублей. Приморский курорт моет быть открыть через три года.
На создание инфраструктуры в Каспийском прибрежном кластере будет потрачено 12 млрд рублей, размер инвестиций назвал гендиректор компании "Кавказ.РФ" Андрей Юмшанов.
"Планируется, что мы своими силами на территории курорта построим внутриплощадочные сети электроснабжения и водоснабжения, трансформаторные подстанции и насосные станции, резервуары для чистой воды, также сети водоотведения, канализационные очистные сооружения"
– Юмшанов
Каспийский кластер будет создан неподалеку от Дербента на берегу моря. Ожидается, что туристов он сможет принять в 2026 году. Туркластер будет всесезонным, на нем планируется внедрить систему "все включено".
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