Когда начнут возводить морской курорт в Дагестане

В Дагестане уже в ближайшее время начнется возведение

Дагестан на территории республики уже в ближайшее время начнут возводиться новый туристический курорт. Так, 17 компаний уже заинтересовались участием в этом проекте, что свидетельствует о его огромном потенциале.

Новый виток развития туризма в Дагестане

Этот проект не только придаст новый импульс развитию туризма в регионе, но и способствует созданию рабочих мест, инфраструктуры и повышению экономического потенциала Дагестана. Первые туристические объекты, которые могут быть возведены уже в следующем году, станут отправной точкой для привлечения туристов со всего мира.

«Уже 17 компаний проявляют интерес к будущему курорту, сейчас они дорабатывают концепции своих объектов, которые обеспечат работой восемь тысяч человек и привлекут до 700 000 туристов в 2030 году. <> Среди потенциальных резидентов – лидеры отрасли „Азимут девелопмент“ и „Космос отель групп“»

– гендиректор института развития «Кавказ.РФ» Андрей Юмшанов

Уникальные возможности для туристов

По словам Юшманова, побережье Каспия обладает огромным туристическим потенциалом : здесь можно не только отдохнуть на пляже, но и исследовать местные достопримечательности, попробовать национальную кухню и погрузиться в удивительную культуру этого региона.

Перспективы развития туризма в Дагестане

Юмшанов обратил внимание на то, что создание новых туристических объектов на побережье Каспийского моря в Дагестане открывает перед регионом огромные перспективы для развития.