Каспийский кластер - названы будущие резиденты

Резидентами Каспийского кластера в Дагестане могут стать 17 компаний. Для них выделено более 300 га на берегу моря.

В Дагестане назвали компании, которые потенциально станут резидентами Каспийского прибрежного кластера.

Всего резидентами могут стать 17 компаний. В настоящее время соответствующую документацию готовят ООО "Миг", ООО "Сейвер М", ООО "Дорстрой". Также в кластер могут войти ООО "Азимут", АО "Космос Отель Групп", ООО "Югинвестгрупп", ООО "Альянс", ООО "Звездный берег".

"Вместе с тем, потенциальными резидентами ведется работа по регистрации юридических лиц на территории Дербентского района, часть резидентов уже завершили необходимые процедуры регистрации"

­– Кавказ.РФ

Власти республики выделили свыше 300 га в ОЭЗ - почти 60 земельных участков для резидентов.

Кластер расположится на берегу Каспийского моря, на территории разместятся гостиничные комплексы и другие объекты для привлечения туристов.