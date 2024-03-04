Новые курорты: Каспийский кластер и Новая Анапа получили генпланы

В правительстве рассказали, как продвигаются проекты новых морских курортов России в рамках концепции «Пять морей и озеро Байкал». Каспийский кластер и Новая Анапа уже получили генпланы. Также составлены планы по курортам в Петербурге и под Калининградом.

Ряд курортов в рамках реализации проекта «Пять морей и озеро Байкал» в России уже получили генеральные планы и проекты планировки, об этом заявил замглавы Минэкономразвития России Дмитрий Вахруков.

«Генеральный план, проект планировки территории, правила землепользования и застройки подготовлены по Каспийскому прибрежному кластеру, оформлены земельно-имущественные отношения по всем участкам, входящим в проект. Генеральный план проекта планировки готов по «Новой Анапе», по курортам в Калининграде, Иркутске, Бурятии и Санкт-Петербурге»

– Вахруков

Дорожная карта включает земельно-имущественные вопросы, создание необходимой инфраструктуры, а затем - строительство туристических объектов, пояснил он.

Сейчас на повестке вопрос о том, на какие мероприятия будут направлены бюджетные средства, также с регионами будет решаться, какие инфраструктурные объекты будут входить в проект.