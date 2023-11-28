Дагестан начал разработку Каспийского кластера

Власти Дагестана преступили к разработке плана, по которому будет возведен Каспийский прибрежный кластер. В скором времени специалисты начнут создавать проект многофункционального центра.

В Дагестане закончился первый этап подготовки документаций для возведения Каспийского прибрежного кластера. Сейчас власти преступили к разработке плана по строительству многофункционального центра.

"Согласно заключенному контракту, компания "Бристоль-проект" подготовит проекты по благоустройству территории и созданию будущих объектов пляжной инфраструктуры. Также подрядчик должен будет провести инженерные изыскания и разработать проектную документацию на формирование дорожно-уличной сети и строительство многоуровневых парковок на 1800 мест, смотровых, спортивных и детских игровых площадок, променада, набережной, пешеходных и велосипедных дорожек в парковых зонах"

– Кавказ.РФ

Сообщается, что новый объект будет построен с применением натуральных материалов и будет в себе сочетать культурные особенности региона.

Многофункциональный центр, который возведут на территории кластера, будет общей площадью 6 тыс квадратных метров. В нем разместятся офисы, зоны общепита и зал для проведения конференций.

Глава Кавказ.РФ Андрей Юмшанов подчеркнул, что сейчас стать резидентами кластера хотят 17 компаний. Таким образом, проект считается перспективным и востребованным. Он поможет развивать отрасли региона.

Ранее сообщалось, что на реализацию этого проекта будет потрачено 12 млрд рублей из бюджета региона, а также 68 млрд рублей внебюджетных средств. Благодаря новому кластеру удастся создать около 14 тыс рабочих мест.