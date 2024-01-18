Западное побережье Крыма может стать самым большим пляжем России

Черноморскому западному побережью Крыма прочат роль самой большой пляжной территории России – это станет возможным благодаря проекту "Пять морей и озеро Байкал".

В скором времени самым большим пляжным курортом России может стать западное побережье Крымского полуострова, пишет в своем Telegram-канале туристический портал Крыма.

"Это будет самая большая пляжная территория, как нам кажется, в стране. Сейчас все прорабатывается совместно с правительством РФ. Это не единственный проект, который находится в разработке. Поэтому западному побережью, которое пользуется популярностью, будут даны дополнительные импульсы"

- министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко

На западном побережье полуострова достаточно территорий для строительства полноценной и современной туристической инфраструктуры, сейчас все зависит от сроков реализации проекта "Пять морей и озеро Байкал", - добавил министр.

На западном побережье Крыма множество курортных городов, уже полюбившихся российским любителям пляжного отдыха – это Евпатория, Балаклава, Инкерман, Любимовка, Орловка, Кача. Помимо этого, в регионе множество культурных и исторических памятников, которые охотно посещают и жители крымских городов, и гости полуострова со всего света.