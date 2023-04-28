Крым привлекает туристов низкими ценами

Российские туроператоры отмечают рост бронирований на летний высокий сезон в здравницы Крыма – как полагают в РСТ, причина всплеска такого интереса –ценовая политика крымских отельеров.

Уже с начала года наши сограждане начали активно бронировать отели и туры в Крым на нынешнее лето: как отмечают туроператоры, продажи выросли на 40-100%, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

"За последний месяц число бронирований выросло в два раза. Очень активны туристы были в прошедшие новогодние каникулы, прирост заказов составил 80%"

- гендиректор компании "Дельфин" Сергей Ромашкин

В полтора раза выросли продажи туров на полуостров и у туроператора "Алеан" – причем, как отметили в компании, это связано с низкой базой прошлого года, привлекательными ценами и спокойным информационным фоном, передает "Интерфакс".

В сервисе Travelline также отметили 40%-ный рост спроса на крымские туробъекты. И если более 40% бронирований приходятся на самих крымчан, то остальные – на Москву и Подмосковье (22%), Кубань (7%) и Санкт-Петербург (5%).

В чем секрет? В привлекательных ценах, которые, как полагают туроператоры, весной будут даже ниже прошлогоднего уровня, на лето они выросли всего на 7% и не идут ни в какое сравнение с курортами Сочи, где цены "потяжелели" уже на 20%.

Еще один фактор – подорожала лишь треть крымских отелей - в основном крупные, тогда как небольшие гостиницы оставили прошлогоднюю стоимость.

В целом крымские цены на 20-25% ниже, чем на курортах Кубани: бюджет у большинства туристов ограничен, вместе с тем они прекрасно понимают, что стоимость отдыха будет только расти, поэтому выбирают путевки по карману, заключили в РСТ.

Напомним, в 2023 году полуостров принял 5,2 млн туристов - это на 20% меньше, чем годом ранее.