На новый курорт в Анапе могут пустить трамвай

Проектировщики будущего города-курорта "Новая Анапа" разрабатывают революционный проект, по которому вокзал, аэропорт Краснодара и новый курорт может соединить скоростной железнодорожный трамвай.

Туристы, которые в недалеком будущем выберут для отдыха курорт "Новая Анапа", смогут добраться до него прямо из аэропорта Краснодара, если проект строительства такого передового вида транспорта, как железнодорожный трамвай, окажется рентабельным, сообщил гендиректор корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов.

Причет, как предлагают разработчики итогового мастер-плана, такой же трамвай будет ходить и между курортом и железнодорожным вокзалом кубанской столицы, передает ТАСС.

"У нас разрабатывается логистическая транспортная схема, которая предусматривает связь и с аэропортом, и с железнодорожным вокзалом, чтобы обеспечить беспрепятственную доставку гостей. Одним из вариантов рассматривается создание скоростного трамвая железнодорожного, который собирал бы поток туристов с этих транспортных узлов и доставлял на транспортно-пересадочный узел самого курорта"

- Сергей Суханов

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" писал, что гости и обслуживающий персонал "Новой Анапы" будут доставляться на курорт вертолетом, для чего на территории рекреации будет создано несколько вертолетных площадок. Как полагают в компании "Творческие технологии", ставшей победителем архитектурного конкурса по строительству "Новой Анапы", это обеспечит удобный и быстрый транспорт как для туристов, так и для персонала курорта.