К курорту «Новая Анапа» будет летать вертолет

Гостей и обслуживающий персонал "Новой Анапы" будут доставляться на курорт вертолетом. На территории рекреации будет создано несколько вертолетных площадок.

К строящемуся курорту «Новая Анапа» туристов может доставлять вертолет. Об этом сообщила компания, которая приступает к реализации туристического проекта.

«Мы в своем проекте предложили необходимость строительства аэроэкспресса от аэропорта, от центра Анапы до территории Благовещенской, до визит-центра нового курорта, потому что считаем, что это обеспечит возможность транспорта, как для туристов, так и для персонала»

– исполнительный директор компании «Творческие технологии» Вартан Аветов

По его словам, на территории курорта будет оборудовано несколько вертолетных площадок. Там же планируется установить оборудование для дозаправки вертолетов. Здесь же будет находиться площадка для дронов.

Далее Аветов отметил, что всего на курорте будет работать до 25 тыс человек. При этом в проекте не предусмотрено строительство школь и детсадов, а также жилья для персонала.