Дагестан попал в лидеры по грантам на агротуризм

Один из самых активных российских регионов по получению грантов на развитие агротуризма – Дагестан, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Дагестан входит в число регионов, активнее всего осваивающих агротуризм и получающих соответствующие гранты от Минсельхоза, рассказал в ответ на вопрос "Вестника Кавказа" вице-президент Российского союза туриндустрии, глава комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин.

"Один из самых активных именно в получении грантов для развития агротуризма – в Минсельхозе ежегодно выделяется 500-700 млн рублей на гранты для развития именно частных средств размещения, объектов показа – Дагестан, который в прошлом году получил девять", – уточнил он.

Вице-президент РСТ также рассказал, что этот сегмент пока невелик. Кроме того, по словам Барзыкина, агротуризм может быть основным направлением, подразумевающим приезд, посещение, размещение, может быть, работу, но, как правило, это дополнительный вид туризма, когда люди приезжают лечиться, купаться, и заодно посещают пчелохозяйство, чайную фабрику и прочее. "Агротуризм (и вместе с ним гастротуризм) развивается очень высокими темпами, есть и соответствующая база. Государство тоже стимулирует это направление. Сейчас вносятся изменения, согласно которым размещать гостей у себя смогу не только сельхозпроизводители, но и другие субъекты предпринимательской деятельности, однако именно на площадках сельского хозяйства. Думаю, это тоже станет хорошим импульсом для развития", – указал Юрий Барзыкин.

О перспективах пока нового для России направления рассказала исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова. Она поделилась своим опытом посещения фермы, где разводят коров.

"Туристы себя великолепно чувствуют в отеле, который построен на этой же земле. Мне тоже было очень интересно, я бы с удовольствием научилась доить корову. Не все же лежать на пляже – можно и подоить корову, и поесть сыр, который там же изготавливается, и попить молока. Но вопрос, насколько это будет массово. Думаю, что для россиян это пока некая экзотика", – предположила она.

Что такое агротуризм?

Агротуризм предполагает предоставление туристических услуг фермерами и мастерами народных промыслов. Как правило, агротуры включают экскурсии к животноводам, птицеводам, пчеловодам, на сыроварни, посещения краеведческих музеев, встречи с ремесленниками. Живут туристы на тех же фермах.