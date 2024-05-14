Агротуризм в Ставропольском крае набирает обороты

В Ставропольском крае развивается аграрный туризм. Агротуризм не только привлекает в регион гостей, но и способствует развитию сельского хозяйства. Власти региона назвали самые интересные объекты агротуризма на Ставрополье.

Аграрный туризм в Ставропольском крае развивается, количество сельских туробъектов растет, поделился министр туризма и оздоровительных курортов региона Андрей Толбатов, передает "Интерфакс".

По его словам, агротуризм помогает развитию как сельского хозяйства, так и туристической сферы.

"Важно отметить, что развитие агротуризма в Ставропольском крае действительно имеет большой потенциал для привлечения туристов и создания дополнительных возможностей для развития сельских территорий"

– Толбатов

Наиболее востребованными агротуристическими локациями в регионе считаются фермерское хозяйство в Грачевском округе с парком соломенных фигур, оленья ферма в Андроповском округе со спа-центром, племенной конный завод в Минераловодском округе. Среди новых туристических объектов можно назвать парк бетонных фигур в Кочубеевском округе, парк семейного и активного отдыха возле курорта Ессентуки и другие.

Туристы посещают фермы, этнокомплексы, рыболовные и звероводческие хозяйства, а также другие агрообъекты.