Крупнейший на Ставрополье бассейн открыт в Кисловодске

Бассейн длиной 50 м открылся в Кисловодске. Это самый большой в регионе бассейн, в нем стартовали бесплатные занятия плаванием для сотен детей.

На курорте Кисловодск на базе дворца спорта "Арена Кисловодск" начал работать крупный бассейн, поделился градоначальник Евгений Моисеев, передает ТАСС.

"В Кисловодске открылся новый муниципальный пятидесятиметровый плавательный бассейн на базе дворца спорта "Арена Кисловодск". Общая стоимость реализации объекта составила более 1 млрд рублей. Проект был реализован в рамках национального проекта "Демография"

– Моисеев

Бассейн длиной 50 м оснащен современным оборудованием для занятий водными видами спорта. Бесплатные занятия для детей уже проводятся.

"Благодаря поддержке губернатора Владимира Владимирова более 400 ребят на бесплатной основе уже начали заниматься плаванием с высококвалифицированными тренерами в самом большом плавательном бассейне Ставропольского края"

– Моисеев

Несколько десятилетий водные виды спорта в регионе не развивались, отметил глава города.