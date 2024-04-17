В Кисловодске начнут играть в боулспорт

На территории Старого озера в Кисловодске начали оборудовать места для игры в боулспорт. Этот проект стал первым в своем роде на курорте, и его запуск вызвал большой интерес у туристов и местных жителей.
«В Кисловодске впервые появятся места для спортивных игры в боулспорт. Это новый формат игр на песке, который объединяет различные дисциплины, такие как петанк, бочче-раффа и бочче-воло. Для этого вида спорта используются различный инвентарь и игровые площадки, принцип и правила схожи с керлингом»
– Глава курорта Евгений Моисеев.
Игра в боулспорт – это не только увлекательное времяпрепровождение, но и отличная возможность для активного отдыха на свежем воздухе.
Стоит отметить, что развитие боулспорта на курорте приносит множество преимуществ.
- Во-первых, это дополнительный вид активного отдыха для посетителей, что расширяет разнообразие развлекательных предложений на курорте.
- Во-вторых, боулспорт способствует улучшению физической формы, развитию ловкости и координации движений.
Для привлечения туристов и жителей к игре в боулспорт на курорте планируются различные мероприятия и инициативы: тематические турниры, мастер-классы по боулингу, специальные предложения для семей и компаний.