Туристам в Адыгее покажут ягодную ферму

В Адыгее продолжат развивать агротуризм – уже до конца текущего 2024 года в Теучежском районе республики заработает новый туристический комплекс, котоый создадут на базе фермы по выращиванию ягод.

Кабинет министров Адыгеи сегодня на своем заседании с участием главы региона Мурата Кумпилова обсуждали развитие имеющихся и создание новых объектов агротуризма, сообщила пресс-служба администрации региона.

Власти республики приняли решение уже до конца текущего 2024 года организовать в Теучежском районе новый агротуристический проект – он будет создан на базе фермерского хозяйства по производству ягод. Туристы, которые посещают этот регион, смогут не только поселиться в комфортных гостиницах, но и воочию посмотреть, как в естественных условиях растет голубика и ежевика, как ухаживают за ягодами, и, конечно, полакомиться ими, передает портал Юга.ру.

Агротуризм – популярное в регионе направление, которое развивается с 2022 года: по этой программе в Тахтамукайском районе Адыгеи заработала экоферма, в составе которой – не только помещения для животных и обустроенные для техники гаражи, но и три гостевых домика для туристов. Они сами могут попробовать себя в роли фермеров, подоив животных, покормив их и приняв участие в производстве легендарного адыгейского сыра. Глава фермерского хозяйства к 2026 году сможет принимать до 1 тыс туристов в год.

Такие же два хозяйства уже работают в Майкопском районе республики.