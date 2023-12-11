Российские фермы могут стать туробъектами

В скором времени российские фермеры смогут совмещать одновременно два занятия – выращивать животных и принимать у себя туристов, желающих поближе познакомиться с жизнью фермерского хозяйства.

Скоро любое из российских фермерских хозяйств сможет принимать и туристов – такой законопроект сегодня внес в Госдуму РФ комитет по аграрным вопросам, пишет "Парламентская газета".

Многие российские фермерские хозяйства готовы принимать у себя агротуристов – интерес к такому отдыху неуклонно растет, но развивать его мешает отсутствие гостевых домов на территории таких хозяйств. Новый документ предполагает, что все фермерские хозяйства, производящие сельхозпродукцию, смогут строить их и принимать в них туристов, которые будут участвовать в процессе или просто отдыхать на свежем воздухе.

Инициатива очень востребована не только у путешественников, но и у самих фермеров – это они попросили разрешить им строить гостевые дома, чтобы активно развивать сельские территории, рассказала заместитель председателя комитета по аграрным вопросам Юлия Оглоблина.

"Это не просто погладил животное, покормил и уехал. Люди едут, чтобы окунуться в сельскую жизнь, продегустировать натуральную продукцию"

- Юлия Оглоблина

При это каких-либо требований или ограничений для фермеров вводиться не планируется – напротив, ответственные за это ведомства охотно включают такие объекты в региональные туристические маршруты, чтобы привлечь к ним путешественников, добавила заместитель председателя комитета.

В 2023 году выигравшие грант фермерские хозяйства уже посетили около 250 тыс человек. По оценкам Минсельхоза, спрос на интересные сельхозмаршруты в ближайшие годы будет только расти, а прогнозируемый рост объемов продаж продукции составит от 3% до 5% ежегодно, отмечает издание.