В Сочи создадут фермерские турмаршруты

В Сочи можно будет посетить фермы в рамках туристических маршрутов. Таким образом, власти города хотят поддержать фермерские предприятия.

Городские власти Сочи планируют реализовать проект по поддержке фермерских хозяйств. В рамках этого проекта будут созданы туристические маршруты на фермерские предприятия города. Об этом сообщила заместитель главы Сочи Светлана Калинина в своем telegram-канале.

"По инициативе города, а также предложенным фермерами туристическим маршрут, в краевой реестр были включены 3 предприятия. Помогаем увеличивать туристический поток на фермы"

– Светлана Калинина

По словам вице-мэра, фермерские хозяйства города в следующем году смогут воспользоваться грантами, которые будут выделять власти города на поддержку сельхоз отрасти.

Кроме этого, Калинина отметила, что администрация города регулярно проводит встречи с фермерами, чтобы индивидуально разбирать проблемы каждого из них.