Отдых в Сочи зимой без лыж: что делать, если не кататься?

Стоит ли ехать на летний курорт в зимний сезон? Если речь идет про Сочи зимой, то да. На Черноморском побережье даже в холодное время года сохраняется достаточно теплая погода в отличие от других регионов России.

Сочи зимой уже не такой шумный, как летом. Здесь нет туристического ажиотажа, набережные опустели, но городские панорамы и завораживающий вид на море делает Сочи всесезонным курортом с мягким климатом и удивительной природой субтропиков.

Что посмотреть и куда сходить?

Набережная Сочи

Сочинская набережная давно стала городской визитной карточкой. Ее посещение – совершенно бесплатно. Сам променад по дорожке вдоль моря может занять продолжительное время.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

На удивление городские пляжи зимой не пустуют. В 2023 году в Сочи власти благоустроили несколько десятков зимних пляжей на побережье. Все желающие смогут провести погожий день около моря на специально оборудованных площадках. Там можно уютно устроиться на креслах-качалках, пуфах из водонепроницаемой ткани или же в беседках на несколько человек.

Музей Сочи

Если прогуляться по набережной не удалось из-за плохой погоды, то посещение музея – отличный вариант.

Это один из старейших культурных объектов в городе, который появился в 1920 году.

Здесь можно узнать всю историю города с начала его основания и до нынешнего времени.

Сириус

Поселок городского типа Сириус хоть и считается отдельным населенным пунктом, но расположен он в относительной близости от Сочи. Сириус известен тем, что здесь в 2014 году проходила Олимпиада.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Сейчас на территории поселка находится много спортивных объектов, вокруг которых появилась туристическая инфраструктура.

Например, место притяжения для многих путешественников − Олимпийская площадь, где был зажжен олимпийский огонь.

Попасть на территорию поселка можно с помощью общественного городского транспорта. Из Центрального района Сочи и Адлера ходят несколько автобусных маршрутов, которые доставляют жителей и гостей курорта до Сириуса.

© Фото: Ольга Андронова/ "Вестник Кавказа"

Трасса Формула-1 Сочи

Территория Сириуса славится не только олимпийскими объектами. Здесь находится трасса Формулы-1, на которой регулярно проводились автомобильные гонки.

Сейчас трассу модернизировали – сократили и закольцевали. Теперь прокатиться по ней сможет каждый любитель экстрима. Для этого сочинский автодром предоставляет специальную услугу "гоночное такси".

Чем заняться кроме лыж

Сочи зимой чаще всего ассоциируется с горнолыжными курортами, которые находятся в Красной Поляне в 46 км от города. Основной поток туристов в зимний период отправляется именно туда. Но что делать, если лыжный спорт не интересен?

Даже если отдых не предполагает экстрим и катание на горных лыжах и сноуборде, сочинские горы можно посетить только ради их удивительных пейзажей. Тогда пребывание в горах в Сочи обойдется гораздо дешевле. Ведь значительную часть финансов туристы тратят на экипировку и ски-пассы.

© Фото: Ольга Андронова/ "Вестник Кавказа"

Если в горы ехать совсем не хочется, то можно прогуляться по пешеходной улице Сочи, которая находится в самом центре города. Нагатинская улица еще известна тем, что она тянется от железнодорожного городского вокзала до морского порта. Полюбоваться архитектурным убранством здания порта и яхтами, которые пришвартованы около него, можно бесплатно.

Кроме этого, зимой рынки Сочи полны свежих местных фруктов, которые успевают созревать благодаря мягкому климату. Мандарины, фейхоа, лимоны, хурма – и все это по ценам, которые гораздо ниже, чем в других регионах. Поэтому, если не повезет с погодой, всегда есть вариант прогуляться вдоль рыночных рядов и запастись витаминами.

Экскурсии

Сочи не просто так позиционирует себя как всесезонный курорт. Туристы здесь всегда могут найти себе занятие. Круглый год город организует множество туристических маршрутов по нескольким направлениям.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Кроме классических обзорных экскурсий, здесь можно посетить маршруты, которые рассказывают о природном и ландшафтном богатстве Сочи и его окрестностей. Например, экскурсия "33 водопада" расскажет о горном ущелье, в котором находятся уникальные природные объекты.

Также есть маршруты, которые предполагают выезд в соседнюю Абхазию. Здесь можно выбрать как пешеходную, так и автомобильную экскурсию. К началу пешеходных маршрутов путешественников доставляют на комфортабельных автобусах.

Погода

Сочи отличается от остальной территории страны своим субтропическим климатом. Осенью и зимой здесь часто идут дожди. Старожилы города отмечают, что каждый сезон не похож на предыдущий.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

В этом году в ноябре побережье накрыл мощный шторм, который повредил пляжную инфраструктуру, затопил прибрежные здания и нанес колоссальный материальный ущерб.

Горные районы Сочи в это время засыпало снегом. Из-за этого на Красной Поляне горнолыжный сезон стартовал на две недели раньше положенного срока.

Несмотря на все минусы погоды Сочи зимой, здесь бывают теплые дни, когда устанавливается температура около +17 градусов и светит солнце.

Угадать, что взять с собой в отпуск из одежды в Сочи, будет сложно. Прежде, чем собирать чемодан, лучше посмотреть прогноз погоды. Но в Сочи зимой точно пригодятся:

куртка, которая сможет защитить от ветра;

шапка;

флисовая толстовка;

плотные джинсы;

легкая трикотажная кофта на случай солнечной погоды.

Благодаря мягкому климату, здесь продолжают цвести деревья, в декабре-январе появляются первоцветы, пальмы, которые растут на побережье и остаются зелеными круглый год.

Море зимой в Сочи

Море зимой в Сочи не замерзает, потому что здесь почти не бывает минусовых температур. Купаться в это время года нельзя, хотя закаленные туристы все же идут на риск.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

В среднем, температура в море зимой достигает около +10 градусов.

Путешественникам, которые рассчитывают на классический морской отдых, посещать Сочи зимой не стоит. В таком случае отпуск будет сплошным разочарованием.

Но загорать в Сочи зимой все-таки можно. Те самые температурные качели, когда воздух прогревается до +17 градусов, позволяют проводить время на пляже под лучами достаточно теплого солнца.

Можно ли и стоит ли ехать в Сочи зимой?

Некоторые путешественники принципиально выбирают отдых в Сочи зимой. Причин для этого много:

низкие цены;

мало туристов;

нет жары;

теплая погода (по сравнению с северными регионами страны);

обилие местных дешевых фруктов;

контраст погоды на побережье и в горах – можно уехать из осени в зиму и вернуться обратно;

осенний пейзаж без снега и с зелеными пальмами.

Сочи зимой подходит как для кратковременного отдыха, так и для зимовки. Многие приезжают сюда, чтобы переждать затяжную суровую зиму, которая приходит в большинство регионов России.