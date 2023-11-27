Отдых в Сочи зимой без лыж: что делать, если не кататься?

Сочи зимой уже не такой шумный, как летом. Здесь нет туристического ажиотажа, набережные опустели, но городские панорамы и завораживающий вид на море делает Сочи всесезонным курортом с мягким климатом и удивительной природой субтропиков.
Что посмотреть и куда сходить?
Набережная Сочи
Сочинская набережная давно стала городской визитной карточкой. Ее посещение – совершенно бесплатно. Сам променад по дорожке вдоль моря может занять продолжительное время.
На удивление городские пляжи зимой не пустуют. В 2023 году в Сочи власти благоустроили несколько десятков зимних пляжей на побережье. Все желающие смогут провести погожий день около моря на специально оборудованных площадках. Там можно уютно устроиться на креслах-качалках, пуфах из водонепроницаемой ткани или же в беседках на несколько человек.
Музей Сочи
Если прогуляться по набережной не удалось из-за плохой погоды, то посещение музея – отличный вариант.
Это один из старейших культурных объектов в городе, который появился в 1920 году.
Здесь можно узнать всю историю города с начала его основания и до нынешнего времени.
Сириус
Поселок городского типа Сириус хоть и считается отдельным населенным пунктом, но расположен он в относительной близости от Сочи. Сириус известен тем, что здесь в 2014 году проходила Олимпиада.
Сейчас на территории поселка находится много спортивных объектов, вокруг которых появилась туристическая инфраструктура.
Например, место притяжения для многих путешественников − Олимпийская площадь, где был зажжен олимпийский огонь.
Попасть на территорию поселка можно с помощью общественного городского транспорта. Из Центрального района Сочи и Адлера ходят несколько автобусных маршрутов, которые доставляют жителей и гостей курорта до Сириуса.
Трасса Формула-1 Сочи
Территория Сириуса славится не только олимпийскими объектами. Здесь находится трасса Формулы-1, на которой регулярно проводились автомобильные гонки.
Сейчас трассу модернизировали – сократили и закольцевали. Теперь прокатиться по ней сможет каждый любитель экстрима. Для этого сочинский автодром предоставляет специальную услугу "гоночное такси".
Чем заняться кроме лыж
Сочи зимой чаще всего ассоциируется с горнолыжными курортами, которые находятся в Красной Поляне в 46 км от города. Основной поток туристов в зимний период отправляется именно туда. Но что делать, если лыжный спорт не интересен?
Даже если отдых не предполагает экстрим и катание на горных лыжах и сноуборде, сочинские горы можно посетить только ради их удивительных пейзажей. Тогда пребывание в горах в Сочи обойдется гораздо дешевле. Ведь значительную часть финансов туристы тратят на экипировку и ски-пассы.
Если в горы ехать совсем не хочется, то можно прогуляться по пешеходной улице Сочи, которая находится в самом центре города. Нагатинская улица еще известна тем, что она тянется от железнодорожного городского вокзала до морского порта. Полюбоваться архитектурным убранством здания порта и яхтами, которые пришвартованы около него, можно бесплатно.
Кроме этого, зимой рынки Сочи полны свежих местных фруктов, которые успевают созревать благодаря мягкому климату. Мандарины, фейхоа, лимоны, хурма – и все это по ценам, которые гораздо ниже, чем в других регионах. Поэтому, если не повезет с погодой, всегда есть вариант прогуляться вдоль рыночных рядов и запастись витаминами.
Экскурсии
Сочи не просто так позиционирует себя как всесезонный курорт. Туристы здесь всегда могут найти себе занятие. Круглый год город организует множество туристических маршрутов по нескольким направлениям.
Кроме классических обзорных экскурсий, здесь можно посетить маршруты, которые рассказывают о природном и ландшафтном богатстве Сочи и его окрестностей. Например, экскурсия "33 водопада" расскажет о горном ущелье, в котором находятся уникальные природные объекты.
Также есть маршруты, которые предполагают выезд в соседнюю Абхазию. Здесь можно выбрать как пешеходную, так и автомобильную экскурсию. К началу пешеходных маршрутов путешественников доставляют на комфортабельных автобусах.
Погода
Сочи отличается от остальной территории страны своим субтропическим климатом. Осенью и зимой здесь часто идут дожди. Старожилы города отмечают, что каждый сезон не похож на предыдущий.
В этом году в ноябре побережье накрыл мощный шторм, который повредил пляжную инфраструктуру, затопил прибрежные здания и нанес колоссальный материальный ущерб.
Горные районы Сочи в это время засыпало снегом. Из-за этого на Красной Поляне горнолыжный сезон стартовал на две недели раньше положенного срока.
Несмотря на все минусы погоды Сочи зимой, здесь бывают теплые дни, когда устанавливается температура около +17 градусов и светит солнце.
Угадать, что взять с собой в отпуск из одежды в Сочи, будет сложно. Прежде, чем собирать чемодан, лучше посмотреть прогноз погоды. Но в Сочи зимой точно пригодятся:
- куртка, которая сможет защитить от ветра;
- шапка;
- флисовая толстовка;
- плотные джинсы;
- легкая трикотажная кофта на случай солнечной погоды.
Благодаря мягкому климату, здесь продолжают цвести деревья, в декабре-январе появляются первоцветы, пальмы, которые растут на побережье и остаются зелеными круглый год.
Море зимой в Сочи
Море зимой в Сочи не замерзает, потому что здесь почти не бывает минусовых температур. Купаться в это время года нельзя, хотя закаленные туристы все же идут на риск.
В среднем, температура в море зимой достигает около +10 градусов.
Путешественникам, которые рассчитывают на классический морской отдых, посещать Сочи зимой не стоит. В таком случае отпуск будет сплошным разочарованием.
Но загорать в Сочи зимой все-таки можно. Те самые температурные качели, когда воздух прогревается до +17 градусов, позволяют проводить время на пляже под лучами достаточно теплого солнца.
Можно ли и стоит ли ехать в Сочи зимой?
Некоторые путешественники принципиально выбирают отдых в Сочи зимой. Причин для этого много:
- низкие цены;
- мало туристов;
- нет жары;
- теплая погода (по сравнению с северными регионами страны);
- обилие местных дешевых фруктов;
- контраст погоды на побережье и в горах – можно уехать из осени в зиму и вернуться обратно;
- осенний пейзаж без снега и с зелеными пальмами.
Сочи зимой подходит как для кратковременного отдыха, так и для зимовки. Многие приезжают сюда, чтобы переждать затяжную суровую зиму, которая приходит в большинство регионов России.