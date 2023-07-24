Отдых в Абхазии может быть разным. Даже одного дня может вполне хватить, чтобы побывать в самых известных локациях страны и почувствовать ее дух.
Дорога в Абхазию: граница и транспорт
До границы Абхазии удобно добираться из Сочи - всего 30 минут езды.
Пересечь границу можно на собственном транспорте, это наиболее удобный способ, или в составе экскурсионного автобуса, путевки на который можно приобрести в Сочи.
Если вы едете на собственной машине, то лучше пересечь границу либо до 7 часов утра, либо после 9, чтобы избежать потока экскурсионных автобусов с 7 до 9 утра.
Сам процесс прохождения контроля простой и быстрый. Достаточно паспорта РФ или, для детей до 14 лет, свидетельства о рождении с отметкой о гражданстве.
Что посетить в Абхазии в первую очередь?
В Абхазии множество уникальных достопримечательностей, но у нас всего один день, и мы хотим все и сразу. Тогда стоит посетить озеро Рица и его живописные окрестности, Гегский водопад, Новоафонскую пещеру, Новоафонский монастырь, Анакопийскую крепость, и напоследок заглянуть в Сухумский ботанический сад.
Озеро Рица
950 метров над уровнем моря, гладь кристально чистой воды, 141 метр глубины и красивейшие виды вокруг. Пожалуй, первое что хочется увидеть в Абхазии – это озеро Рица. Место оборудовано зонами отдыха, кафе, променадом и смотровой площадкой.
По легенде озеро было названо в честь молодой и прекрасной Рицы. Ее похитили разбойники. Три брата Пшегишхи, Ацетук и Агепста догнали похитителей, но сестру не удалось спасти. Рица упала в воду и погибла. От горя братья превратились в огромные каменные горы, стоящие вокруг озера по сей день.
При въезде в заповедник вас попросят заплатить экологический сбор - 350 рублей для взрослых.
Голубое озеро
Дорога на территории огромного Рицинского национального парка безумно красива: нависающие скалы, горные реки, водопады. Остановиться стоит около небесно-лазурного водоема – Голубого озера.
Вода озера не прогревается выше 10 градусов. Оно совершенно необитаемо: ни рыб, ни растений, ни водорослей.
Местные зовут озеро мертвым, а туристам предлагают выпить из него столько глотков, на сколько лет они хотят помолодеть.
Юпшарский каньон
Много веков назад сильнейшее землетрясение пробило трещину в скалах. По дну образовавшегося горного коридора проложила свой путь река Юпшара.
Юпшарские ворота – самое узкое место ущелья, их называют «каменным мешком». Это отличное место для фото.
Следуя дальше по территории, вы увидите четыре водопада:
- Мужские слезы,
- Девичьи слезы,
- Молочный,
- Птичий.
Одни мягко стекают вниз, другие же мощными потоками бьют по отвесным скалам. По названиям не тяжело догадаться, что у каждого водопада своя особенная легенда.
Гегский водопад
Гегский водопад, или «Зоу», как зовут его местные, – крупнейший водопад Абхазии. Потоки воды срываются вниз с 70-метровой высоты. Пика своей мощи водопад достигает весной, но и летом есть на что посмотреть. Около водопада всегда многолюдно.
Кстати, знаменитая сцена схватки Шерлока и Мориарти на фоне «Рейхенбахского водопада», снималась именно здесь.
Старая Гагра
Неподалеку от водопада находится Старая Гагра. Возведенная на центральной площади в середине 1950-х годов белоснежная колоннада служит символом одного из лучших советских курортов Черноморского побережья.
С одной стороны колоннады – вид на море, с другой – на легендарный ресторан «Гагрипш» и фонтан.
Новоафонская пещера
60 лет назад молодой пастух Гиви Смыр обнаружил гигантскую пещеру, скрытую в недрах Иверской горы около Нового Афона. «Бездонная яма» – именно так называли вход в пещеру до начала ее изучения – одна из самых больших и красивых пещер в мире.
Спуститься в пещеру можно в составе экскурсионной группы. Стоимость билета – 500 рублей, детям до 8 лет – бесплатно.
Ко входу в первый зал вас домчит поезд «пещерного метро». Всего 9 залов, но экскурсии проводятся только в 6 из них. Длина пешеходного маршрута внутри пещеры - 1,4 километра. Каждый зал завораживает уникальными и сказочными видами.
В пещере можно посмотреть на:
- загадочные подземные озера,
- сталактиты причудливых форм и размеров,
- каменный водопад высотой почти 100 метров,
- зал Аюха с невероятной акустикой.
Температура в пещере не больше 14 градусов, поэтому стоит взять куртку или кофту.
Новоафонский монастырь
Действующий мужской монастырь святого апостола Симона Кананита - грандиозное сооружение, расположенное у подножия Афонской горы. Обитель была основана в конце XIX века беглыми монахами из греческого Афона.
Во время Русско-турецкой войны (1877-1878) монастырь был разрушен и разорен. На восстановление ушло 20 лет. Александр III принял участие в реконструкции монастыря, он подарил куранты для самой высокой из башен.
Главный храм Симоно-Кананитского монастыря – Пантелеймоновский собор. К нему ведет "Тропа грешников", по легенде, пройдя ее до конца, человек сможет избавиться от всех грехов.
Все постройки монастыря украшают фрески – это одна из самых популярных и хорошо сохранившихся достопримечательностей Новоафонского монастыря.
В монастыре хранится несколько святынь:
- мощи Симона Кананита,
- чудотворный крест с деревянной частицей Креста Господня,
- почитаемая в Абхазии икона Божьей Матери "Избавительница".
На территории монастыря женщинам разрешается находится с покрытой головой и в одежде, ниже колена.
Анакопийская крепость
Согласно древним источникам, город Анакопия (сейчас Новый Афон) был важным военным пунктом, потому на вершине Иверской горы была построена Анакопийская крепость, вокруг которой часто происходили страшные и кровопролитные сражения.
До нашего времени сохранились:
- крепостные стены,
- сторожевая башня,
- храм Пресвятой Богородицы;
- колодец с живительной водой.
От Анакопии остались лишь руины, но и они поражают своим масштабом.
Пешком до вершины идти около часа. По ходу подъема оборудованы площадки для отдыха, деревянные лавочки и урны. Со смотровой площадки можно увидеть могущественные вершины Кавказских гор.
Стоимость взрослого билета – 300 рублей.
Сухумский ботанический сад
Прогуляться и перевести дух можно в Сухумском ботаническом саду площадью 50 га. Вы увидите бамбуковую аллею, вековые секвойи, гигантские тропические кувшинки и много других чудес - в саду 4000 растений со всех уголков планеты.
Стоимость посещения – 250 рублей с человека.
Один день путешествия по Абхазии подарит вам множество эмоций. Вы сможете увидеть чудеса природы, святыни и древнейшие памятники культуры. Приятного отдыха!