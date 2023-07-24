© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Отдых в Абхазии – это море, горы, реки, водопады, старинная архитектура и, конечно же, невероятные люди. Расскажем об основных достопримечательностях, которые, несомненно, стоит посетить, даже если у вас всего один день.

Отдых в Абхазии может быть разным. Даже одного дня может вполне хватить, чтобы побывать в самых известных локациях страны и почувствовать ее дух.

Дорога в Абхазию: граница и транспорт

До границы Абхазии удобно добираться из Сочи - всего 30 минут езды.

Пересечь границу можно на собственном транспорте, это наиболее удобный способ, или в составе экскурсионного автобуса, путевки на который можно приобрести в Сочи.

Если вы едете на собственной машине, то лучше пересечь границу либо до 7 часов утра, либо после 9, чтобы избежать потока экскурсионных автобусов с 7 до 9 утра.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сам процесс прохождения контроля простой и быстрый. Достаточно паспорта РФ или, для детей до 14 лет, свидетельства о рождении с отметкой о гражданстве.

Что посетить в Абхазии в первую очередь?

В Абхазии множество уникальных достопримечательностей, но у нас всего один день, и мы хотим все и сразу. Тогда стоит посетить озеро Рица и его живописные окрестности, Гегский водопад, Новоафонскую пещеру, Новоафонский монастырь, Анакопийскую крепость, и напоследок заглянуть в Сухумский ботанический сад.

Озеро Рица

950 метров над уровнем моря, гладь кристально чистой воды, 141 метр глубины и красивейшие виды вокруг. Пожалуй, первое что хочется увидеть в Абхазии – это озеро Рица. Место оборудовано зонами отдыха, кафе, променадом и смотровой площадкой.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

По легенде озеро было названо в честь молодой и прекрасной Рицы. Ее похитили разбойники. Три брата Пшегишхи, Ацетук и Агепста догнали похитителей, но сестру не удалось спасти. Рица упала в воду и погибла. От горя братья превратились в огромные каменные горы, стоящие вокруг озера по сей день.

При въезде в заповедник вас попросят заплатить экологический сбор - 350 рублей для взрослых.

Голубое озеро

Дорога на территории огромного Рицинского национального парка безумно красива: нависающие скалы, горные реки, водопады. Остановиться стоит около небесно-лазурного водоема – Голубого озера.

Вода озера не прогревается выше 10 градусов. Оно совершенно необитаемо: ни рыб, ни растений, ни водорослей.

Местные зовут озеро мертвым, а туристам предлагают выпить из него столько глотков, на сколько лет они хотят помолодеть.

Юпшарский каньон

Много веков назад сильнейшее землетрясение пробило трещину в скалах. По дну образовавшегося горного коридора проложила свой путь река Юпшара.

Юпшарские ворота – самое узкое место ущелья, их называют «каменным мешком». Это отличное место для фото.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Следуя дальше по территории, вы увидите четыре водопада:

Мужские слезы,

Девичьи слезы,

Молочный,

Птичий.

Одни мягко стекают вниз, другие же мощными потоками бьют по отвесным скалам. По названиям не тяжело догадаться, что у каждого водопада своя особенная легенда.

Гегский водопад

Гегский водопад, или «Зоу», как зовут его местные, – крупнейший водопад Абхазии. Потоки воды срываются вниз с 70-метровой высоты. Пика своей мощи водопад достигает весной, но и летом есть на что посмотреть. Около водопада всегда многолюдно.

Кстати, знаменитая сцена схватки Шерлока и Мориарти на фоне «Рейхенбахского водопада», снималась именно здесь.

кадр из фильма

Старая Гагра

Неподалеку от водопада находится Старая Гагра. Возведенная на центральной площади в середине 1950-х годов белоснежная колоннада служит символом одного из лучших советских курортов Черноморского побережья.

С одной стороны колоннады – вид на море, с другой – на легендарный ресторан «Гагрипш» и фонтан.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Новоафонская пещера

60 лет назад молодой пастух Гиви Смыр обнаружил гигантскую пещеру, скрытую в недрах Иверской горы около Нового Афона. «Бездонная яма» – именно так называли вход в пещеру до начала ее изучения – одна из самых больших и красивых пещер в мире.

Спуститься в пещеру можно в составе экскурсионной группы. Стоимость билета – 500 рублей, детям до 8 лет – бесплатно.

Ко входу в первый зал вас домчит поезд «пещерного метро». Всего 9 залов, но экскурсии проводятся только в 6 из них. Длина пешеходного маршрута внутри пещеры - 1,4 километра. Каждый зал завораживает уникальными и сказочными видами.

сайт Новоафонской пещеры

В пещере можно посмотреть на:

загадочные подземные озера,

сталактиты причудливых форм и размеров,

каменный водопад высотой почти 100 метров,

зал Аюха с невероятной акустикой.

Температура в пещере не больше 14 градусов, поэтому стоит взять куртку или кофту.

Новоафонский монастырь

Действующий мужской монастырь святого апостола Симона Кананита - грандиозное сооружение, расположенное у подножия Афонской горы. Обитель была основана в конце XIX века беглыми монахами из греческого Афона.

Во время Русско-турецкой войны (1877-1878) монастырь был разрушен и разорен. На восстановление ушло 20 лет. Александр III принял участие в реконструкции монастыря, он подарил куранты для самой высокой из башен.

сайт Священной Митрополии Абхазии

Главный храм Симоно-Кананитского монастыря – Пантелеймоновский собор. К нему ведет "Тропа грешников", по легенде, пройдя ее до конца, человек сможет избавиться от всех грехов.

Все постройки монастыря украшают фрески – это одна из самых популярных и хорошо сохранившихся достопримечательностей Новоафонского монастыря.

В монастыре хранится несколько святынь:

мощи Симона Кананита,

чудотворный крест с деревянной частицей Креста Господня,

почитаемая в Абхазии икона Божьей Матери "Избавительница".

На территории монастыря женщинам разрешается находится с покрытой головой и в одежде, ниже колена.

Анакопийская крепость

Согласно древним источникам, город Анакопия (сейчас Новый Афон) был важным военным пунктом, потому на вершине Иверской горы была построена Анакопийская крепость, вокруг которой часто происходили страшные и кровопролитные сражения.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

До нашего времени сохранились:

крепостные стены,

сторожевая башня,

храм Пресвятой Богородицы;

колодец с живительной водой.

От Анакопии остались лишь руины, но и они поражают своим масштабом.

Пешком до вершины идти около часа. По ходу подъема оборудованы площадки для отдыха, деревянные лавочки и урны. Со смотровой площадки можно увидеть могущественные вершины Кавказских гор.

Стоимость взрослого билета – 300 рублей.

Сухумский ботанический сад

Прогуляться и перевести дух можно в Сухумском ботаническом саду площадью 50 га. Вы увидите бамбуковую аллею, вековые секвойи, гигантские тропические кувшинки и много других чудес - в саду 4000 растений со всех уголков планеты.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Стоимость посещения – 250 рублей с человека.

Один день путешествия по Абхазии подарит вам множество эмоций. Вы сможете увидеть чудеса природы, святыни и древнейшие памятники культуры. Приятного отдыха!