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Поток россиян в Абхазию установил рекорд - 63 тыс человек в сутки

Поток россиян в Абхазию установил рекорд - 63 тыс человек в сутки
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В эти дни границу России и Абхазии за сутки проходят более 63 тыс человек и 11 тыс автомобилей. Поток отдыхающих рекордный, иногда на КПП не выдерживает техника.

В сутки КПП "Псоу" на российского-абхазской границе пересекают свыше 63 тыс человек и 11 тыс автомобилей - это рекордный поток, рассказал глава погранотряда СГБ Рустам Латипов.

По сравнению с прошлым годом ежесуточный поток во второй половине июля вырос на 10% и стал максимальным за все время работы КПП.

"То есть мы в этом году по своим цифровым показателям вышли на рекордные цифры"

– Рустам Латипов

Турпоток на границе за месяц увеличился более чем в два раза - традиционно в июле и августе туристов бывает больше, чем в июне. Слаженная работа российской и абхазской стороны позволяет эффективно решать вопросы, связанные с переходом границы, задержки минимальны, несмотря на рекордный пешеходный и транспортный поток. Зачастую сложности связаны с технической стороной.

Модернизация КПП "Псоу"

На КПП "Псоу" проводится модернизация, недавно начал работать служебный комплекс погранотряда СГБ Абхазии, в планах организация автовокзала, строительство нового пункта оформления транспорта, возведение складских помещений, реконструкция опорного пункта отделения милиции на выезде от КПП "Псоу".

Глава МВД Абхазии Роберт Киут сообщил, что за последние дни удалось упорядочить автомобильное движение, в планах улучшить работу c высоким пассажиропотоком.

"Более того, планируем открытие поста ГАИ на выезде, чтобы регулировать движение. Там оно очень сложное. Будет приезжать спецвзвод и работать"

– министр

На пункте пропуска побывал глава республики Аслан Бжания, он поручил выявить сектора, которые не попадают в обзор камер видеонаблюдения и устранить слепые зоны.

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