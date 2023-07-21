Правила въезда в Абхазию в 2023 году: документы, страховка и таможня

Хотите посмотреть живописные долины, таинственные пещеры, горные реки и озера, провести время не только на пляже, но и насытиться культурно? Яркая кухня, сочная зелень и величественная природа ждут вас в Абхазии!
А чтобы отдых не оказался испорчен юридическими формальностями, разберемся, что требуется для въезда в эту страну в 2023 году.
Сразу предупредим: в Абхазию можно добраться только через российско-абхазскую границу. Как именно - можно прочитать в нашем предыдущем материале.
Какие документы нужны для въезда в Абхазию?
Чтобы попасть в Абхазию, нужен обычный внутренний общегражданский паспорт Российской Федерации.
Пересекать границу, показывая загранпаспорт, не обязательно, однако попасть в страну по нему возможно. Но мы не рекомендуем этот вариант, так как тогда в документе появится отметка о посещении Абхазии, а это может вызвать сложности с посещением других стран: вас могут не пустить в Грузию и признать нарушителем закона. Поверьте, такие проблемы вам ни к чему!
Не потребуются также:
- виза (если планируете посещение менее чем на 90 дней),
- ПЦР-тест на ковид,
- сертификат о вакцинации или перенесенном коронавирусе.
Документы для проезда в Абхазию с ребенком
Если вы – родитель, усыновитель, опекун или попечитель, и путешествуете с детьми, позаботьтесь, чтобы на руках были все необходимые документы:
- если ребенку еще нет 14 лет, понадобится свидетельство о рождении с указанием гражданства РФ;
- если ребенку есть 14 лет, необходим паспорт или загранпаспорт. Но если у ребенка фамилия не такая же, как у вас, на всякий случай прихватите документ, подтверждающий ваше родство;
- если ребенок пересекает границу без мамы или папы (например, с бабушкой, дедушкой или другим родственником), кроме свидетельства о рождении понадобится нотариально заверенное согласие от одного из родителей. Согласие от второго родителя не требуется - если, конечно, от него не поступало заявление о несогласии на выезд ребенка из страны – в таком случае, разбираться придется в суде.
Правила пересечения границы с Абхазией на машине
Когда вы подъедете к пограничной зоне, в машине должен остаться водитель, а все пассажиры выходят из транспорта и проходят паспортный и таможенный контроль. Водителю нужно будет предъявить:
- паспорт транспортного средства (ПТС),
- свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС),
- водительские права,
- генеральную доверенность, если он не владелец машины.
Есть один важный момент: КАСКО и ОСАГО за рубежом не действительны. А ваш автомобиль, по абхазским законам, обязательно надо застраховать. Сделать это можно как онлайн, так и на КПП Псоу, то есть при пересечении границы.
Если не смогли позаботиться о страховке заранее, не волнуйтесь: это можно сделать на некоторых постах ГАИ, например "Бзыбь", "Приморское" и рядом с ТЦ "Сухум-Маркет". Актуальные цены на 2023 год такие:
- 1000 рублей - на срок до 15 суток,
- 1500 рублей - на срок до 30 суток,
- 2500 рублей - на срок до 90 суток,
- 5000 рублей - на срок до 180 суток,
- 8500 рублей - на срок до 1 года.
А за отсутствие страховки предусмотрен штраф - 600 рублей.
Что нельзя ввозить в Абхазию?
Некоторые предметы в Абхазию ввозить запрещено. Это:
- оружие (как огнестрельное, так и холодное), боеприпасы, их копии и муляжи, предметы самообороны (дубинки, электрошокеры, газовые баллоны);
- психотропные препараты (но если они назначены врачом, требуется предъявить рецепт. Тогда ввозить можно будет то количество в той дозировке, которая указана на бумаге) и наркотические вещества;
- электроника без серийных номеров;
- животных без международных ветеринарных паспортов. Также позаботьтесь, чтобы им были сделаны необходимые прививки, в том числе от бешенства;
- контрафактные и поддельные товары;
- книги, фильмы, журналы и газеты, нарушающие российские и абхазские законы.
Еще стоит обратить внимание на товары, которые нужно будет перевозить не по зеленому, а по красному коридору - их надо декларировать, в некоторых случаях платить таможенные пошлины. Особое внимание уделите количеству спиртосодержащей продукции (даже пиву! Алкогольным напитком считается жидкость с содержанием спирта более 0,5%), табачным изделиям и наличным деньгам.
О чем еще надо помнить?
Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) в Абхазии не действует. Получается, что в случае неприятных непредвиденных ситуаций придется ехать в Адлер. Или можно заранее оформить туристическую страховку.
На всякий случай сохраните номер экстренной связи посольства РФ в Абхазии: +7 (940) 711-45-55. Однако помните - этот телефон предназначен только для чрезвычайных случаев. Так что пусть он вам не пригодится, и ваш отпуск в Абхазии пройдет на все сто!