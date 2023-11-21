Новогодний отдых не для всех: сколько стоят номера в самых шикарных отелях Сочи?

Многие россияне хотят отдохнуть на Новый год у моря, так что Сочи стал самым популярным направлением для новогоднего отдыха под пальмами. Расскажем, сколько стоит отдохнуть в самых роскошных отелях в Сочи на Новый год 2024.

Сочи (вместе с Красной Поляной), по данным туроператоров, стало самым популярным туристическим направлением в России на Новый год. Уже в конце ноября, по информации Российского союза туриндустрии, почти все номера в самых дорогих отелях Сочи на Новый год оказались забронированы.

В РСТ также подчеркнули, что туристы выбирают по большей части четырех- и пятизвездочные отели.

"Вестник Кавказа" решил разобраться, в какую минимальную сумму обойдется номер на двоих в гостиницах 5*, расположенных в Сочи у моря, на Новый год. Сравнивалась стоимость трех ночей. Датой заезда по возможности выбиралось 31 декабря.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сколько стоит отдохнуть в самых дорогих отелях Сочи?

Наиболее затратным вариантом оказался Rodina Grand Hotel & SPA. Отдохнуть здесь с 31 декабря по 3 января будет стоить 302 850 рублей.

Те же самые три ночи в Radisson Collection Paradise Resort & SPA будут стоить 136 тыс рублей.

В бутик-отеле "Усадьба Хлудова" можно снять номер с 2 января по 5 января за 120 тыс рублей. Отметим, что на сам Новый год в этом отеле мест не осталось.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Еще менее затратным будет отдых в Swissotel Resort Сочи Камелия. Хотя все места на Новый год уже заняты, но можно заехать 5 января. Три ночи обойдутся в 110 тыс рублей.

В Grand Karat Sochi можно встретить Новый год и прожить до 3 января от 108 тыс рублей.

А наиболее бюджетные варианты предлагают Pullman Сочи Центр и Арфа Парк Отель. Там можно отдохнуть с 31 декабря по 3 января за 93960 и 93360 рублей соответственно.