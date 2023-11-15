В дорогих отелях Сочи закончились номера на Новый год

Россияне планируют с размахом отметить новогодние каникулы. В самых дорогих отелях Сочи больше нет свободных номеров на Новый год.

В наиболее дорогих сочинских гостиницах на Новый год забронирован весь номерной фонд. В пресс-службе Российского союза туристической индустрии сообщили, что в этом году спрос на ранее бронирование значительно выше, чем в прошлом году.

«Бронирование отелей Сочи на Новый год стартовало в начале сентября и идет значительно активнее, чем год назад. Номера в популярных гостиницах и санаториях в основном разобраны, но в некоторых объектах, чаще всего это гостевые дома, еще можно найти места. Как сообщают туроператоры, полностью номера на курорте будут распроданы к началу-середине декабря»

- Российский союз туриндустрии

Российские туроператоры отмечают, что в этом году туристы бронируют сочинские отели в среднем на 50% активнее по сравнению с прошлым годом. Кроме этого, увеличилась продолжительность поездок, а выбирают путешественники в основном четырех- и пятизвездочные отели.

Представители туристических компаний подчеркивают, что цены на проживание в Сочи остались почти на прежнем уровне. Поднимать стоимость не планируется, так как в прошлом году был достигнут ценовой потолок.

По данным российских туроператоров дороже всего туристам обойдется новогодний банкет в сочинских отелях. Его цена в самых роскошных гостиницах города достигает 100 тыс рублей.