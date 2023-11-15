Курорт Роза Хутор: экстремально и красиво

"Роза Хутор" - хутор, который превратился в самый респектабельный горнолыжный курорт России.

"Роза Хутор" один из горнолыжных курортов Сочи, который расположен в долине реки Мзымта. Высота самой пиковой точки курорта более двух тысяч метров. Туристы сюда приезжают не только покататься на горных лыжах, но и просто полюбоваться горной местностью.

© Фото: Администрация города Сочи

На "Роза Хутор", конечно, нет никаких роз, а само название никак не связано с красивым цветком. Поселение Эсто-садок, которое расположено рядом с курортом было основано в 19 веке эстонскими крестьянами. Один из них, лесник Адолу Роозу решил поселиться отдельно от всех, чуть дальше. В последствие, территорию, которую он основал стали называть "Хутор Рооза". Спустя время, название поселения превратилось во всем известное "Роза Хутор".

Но населенный пункт так бы и остался небольшим хутором, если бы не Олимпиада-2014. Благодаря ей, здесь появились отели, апартаменты, горнолыжные трассы, канатные дороги и множество спортивных комплексов. Теперь "Роза Хутор" один из самых дорогих и элитных горнолыжных курортов в России.

Сколько стоит входной билет на Роза Хутор

Подняться на одну из самых высоких смотровых площадок курорта, которая расположена на высоте 2320 метров, можно с помощью канатных дорог.

Чтобы прокатиться на канатных дорогах, необходимо приобрести билет в кассах. Они расположены прямо у подножья курорта.

Стоимость прогулочного билета стартует от 1450 рублей.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Отели и гостиницы - цены

На официальном сайте курорта можно найти несколько вариантов отелей - от самых бюджетных до дорогих и элитных. Большинство из них находится в пешей доступности от подъемников курорта.

Ночь в одном из отелей эконом-класса в начале декабря обойдется в 1400 рублей.

Цены на проживание в гостиницах курорта начинают расти с приближением новогодних праздников. Чтобы провести здесь новогоднюю ночь, придется заплатить от 10 тыс рублей за номер в отеле с двумя звездами.

Опытные путешественники советуют не откладывать бронирование номеров на самый последний момент. Бюджетные, но комфортабельные комнаты разлетаются в самом начале.

Сколько стоит покататься на Роза Хутор

Стоимость прогулочного билета в 2023 году на одного взрослого обойдется в 2450 рублей, билет для ребенка от 7 до 15 лет стоит 1450 рублей.

Кроме этого, на курорте действую льготы для инвалидов, ветеранов, многодетных семей и студентов. Дети младше 6 лет и гости старше 70 лет могут прокатиться на канатных дорогах всего за 1 рубль.

В стоимость прогулочного билета входит посещение шести канатных маршрутов открытого и закрытого типа, общая протяженность которых составляет 2341 метр.

Одна из самых высоких смотровых площадок курорта "Роза Пик" расположена на высоте 2320 метров. Чтобы добраться до нее, необходимо прокатиться на четырех канатных дорогах закрытого типа. До верхней точки курорта подъемник едет около получаса.

© Фото: Администрация города Сочи

Ски-пасс на Роза Хутор

Ски-пасс – это не просто входной билет на все канатные дороги курорта. Он дает право на посещение всех горнолыжных трасс "Роза Хутор" и проезд в кабинках со спортивным снаряжением.

Стоимость тарифов на ски-пасс зависит от времени, когда предполагается посещение трасс. Один из бюджетных вариантов – это абонемент на два дня, его цена 9980 рублей. Для детей от 7 до 15 лет предусмотрен отдельный ски-пасс, стоимость которого 4990 рублей.

© Фото: Администрация города Сочи

Что посмотреть и чем заняться

"Роза Хутор" считается всесезонным курортом. И летом, и зимой здесь можно прокатиться на канатных дорогах, прогуляться по многочисленным пешим дорожкам, полюбоваться пейзажами гор.

В межсезонье некоторые дороги закрываются на техническое обслуживание перед стартом сезона. Но даже в это время туристы могут воспользоваться трансфером, который отходит от касс и доставляет на высоту, где канатные дороги продолжают свою работу.

Курорт предлагает массу развлечений на любой вкус.

Для любителей спокойного отдыха на курорте расположены множество кафе и ресторанов. Кроме этого, в конце каждого подъемника есть смотровая площадка и зона, где можно сфотографироваться на фоне гор.

© Фото: Ольга Андронова/ "Вестник Кавказа"

Места Роза Хутор, которые стоит посетить

Горный парк "Стрела";

Интерактивный этнопарк "Моя Россия";

Музей археологии;

Парк альпах "Пача Мама";

Хаски хутор;

Оленья ферма.

В хорошую погоду гости курорта смогут прогуляться по одному из пеших маршрутов, которые расположены на склонах гор "Роза Хутор".

Погода

Погода в межсезонье на горнолыжном курорте обычно достаточно мягкая, без сильных морозов и снегопадов. В прошлом году старт горнолыжного сезона пришлось отложить практически на конец декабря из-за малоснежной зимы в сочинских горах.

В ноябре 2023 году шторм, который прошел на побережье Черного моря, принес осадки в виде обильных снегопадов в горном кластере города.

За одни сутки такого снегопада горные вершины покрываются почти метровой толщиной снега. Это говорит о том, что старт горнолыжного сезона в 2023 году может быть дан раньше.

В среднем, погода в долине "Роза Хутор" в декабре может достигать -5 градусов. На самой верхней точке температура опускается до -15 градусов.

© Фото: Администрация города Сочи

Можно ли дойти до Роза Пик пешком

Для того, чтобы добраться до одной из вершины горнолыжного курорта "Роза Хутор" туристы используют подъемники. Но для тех, кто хочет испытать себя, есть пеший маршрут "Тропа Чемпионов". Его старт начинается от Олимпийской деревни на высоте 1350 метров. Длина маршрута 5 километров, а набор высоты 965 метром. По времени подъем может занять от трех до пяти часов.

Родельбан

Для любителей активного отдыха на курорте предусмотрены не только катания на лыжах и сноубордах, но и катание на горных санях – родельбане. Стартовая точка родельбана расположена возле Роза Приюта в Олимпийской деревне.

Максимальная скорость, которую набирают сани во время движения, составляет 40 км в час. Протяженность спуска свыше километра, а время в пути будет зависеть от развиваемой скорости.

Стоимость входного билета на аттракцион составляет 1000 рублей.

Скайпарк

Сочинский скайпарк не относится к горнолыжному курорту, но среди туристов, которые приезжают в горы много тех, кто не может проехать мимо парка для экстремалов. Скайпарк находится гораздо ближе, чем курорты в горах и расположен в живописном Ахштырском ущелье. Две стороны ущелья связывает подвесной пешеходный мост.

Также здесь есть самые высокие качели в мире и зиплайн. Кроме этого, любители экстрима здесь могут прыгнуть вниз в ущелье с банджи.

Стоимость билета на одного взрослого составляет 1900 рублей. В него входит посещение парка, проход по мосту, смотровые площадки и наблюдение за всеми аттракционами в парке.

© Фото: Администрация города Сочи

В чем разница между Красной Поляной и Розой Хутор?

Оба эти курорта расположены в ущелье реки Мзымта и находятся достаточно близко друг от друга. Неопытный турист с легкостью может запутаться в расположении курортов.

Чаще всего путешественники не добираются до "Роза Хутор", потому что курорт расположен в глубине поселения.

"Красная Поляна" больше подходит для прогулок и спокойного отдыха в горах, в отличие от соседнего курорта. "Роза Хутор" крупный горнолыжный курорт с массой лыжных трасс и развитой спортивной инфраструктурой.

Куда лучше ехать отдыхать зависит от цели. Если хочется спокойствия и роскоши, то "Красная Поляна" идеально подойдет для этого. Экстремалы и любители активного отдыха выберут "Роза Хутор".

© Фото: Ольга Андронова/ "Вестник Кавказа"

Что дешевле Роза Хутор или Красная Поляна?

Цены на канатные дороги на этих курортах сравнительно одинаковые, также как и стоимость проживания в отелях. Кафе и рестораны, расположенные в горном кластере Сочи, имеют разный ценовой сегмент. Бюджетные варианты можно найти на обоих горнолыжных курортах.

Сравнить "Роза Хутор" и "Красную Поляну" достаточно легко. Не обязательно оставаться весь отпуск лишь на одном курорте, можно посетить соседний, потому что они расположены близко друг от друга.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Как сэкономить в Роза Хутор

Чтобы отпуск, проведенный в горах Сочи больно не бил по карману, стоит присмотреться заранее к отелям и апартаментам.

Обычно, на ранее бронирование действуют скидки, особенно, если выбирать межсезонье. Осенью и весной отмечается малый туристический поток и многие отели снижают цены на проживание в своих номерах.

Некоторые туристы, чтобы сэкономить на питании выбирают апартаменты с кухней. Таким образом, можно здорово сберечь деньги не посещая кафе и рестораны.

Сочинские горнолыжные курорты не считаются бюджетным вариантом отдыха. Поэтом рассчитывать на малые затраты, проводя здесь время, не стоит.