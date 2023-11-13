Новый год недорого - куда поехать в России?

Хочется сменить обстановку на Новый год, но кажется, что поездка будет слишком дорогой? Список бюджетных направлений для новогоднего отдыха в России на 2024 год включает старинные города и приморские курорты.

Заснеженный древний Кремль, зимнее море, разноцветные избушки, зеленые пальмы, локальные деликатесы и музеи - что выбрать для того, чтобы встретить новый 2024 год в рамках небольшого бюджета?

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Русская классика

Провести новогодние праздники в Центральной России может быть хорошей идеей для тех, кто не хочет тратить много времени и денег на дорогу, не готов к резкой смене климата, предпочитает гулять по старым улочкам и осматривать достопримечательности. Выбор крайне широк: любой из городов Золотого Кольца, Нижний или Великий Новгород, Псков, Кострома или Вологда.

Добраться в один из старинных небольших городов, которые находятся недалеко от Москвы, можно за несколько часов на автомобиле, максимум - за ночь в поезде, билет в среднем обойдется в 2,5 тыс рублей в одну сторону.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ростов Великий. Город с богатой историей очень подходит для новогоднего путешествия - именно здесь в Кремле снимался любимый советский фильм «Иван Васильевич меняет профессию».

Вологда. Кремль, старинные церкви, Музей кружева, укрытые снегом набережные и неспешное течение жизни. Хорошее и доступное направление на Новый год.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Нижний Новгород. Колоритная Рождественская улица в праздники превращается в Новогоднюю ярмарку. Зимой на площади Маркина открывается каток. Обязательным к посещению считается Нижегородский Кремль и набережная Волги.

Великий Новгород. Старинный Кремль на берегу реки, включенный в список ЮНЕСКО, множество древних церквей, белоснежные пейзажи и хорошие кафе и рестораны. В городе можно интересно провести время в любое время года.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кострома. Этот город считается родиной Снегурочки. Старинные невысокие дома в центре Костромы, небольшие городские музеи, настоящая русская зима - вот что ждет туристов в новогодние каникулы.

Море на Новый год

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мечту о том, чтобы встретить Новый год на берегу моря, можно осуществить и в России, необязательно отправляться в далекие дорогие экзотические страны. Без перелета, правда, не обойтись.

Дешевле всего можно добраться до Калининграда, прямой рейс из Москвы на 29 декабря - от 14,5 тыс рублей, чуть дороже рейсы в Сочи - от 15 тыс рублей, а перелет до Махачкалы обойдется минимум в 17,5 тыс рублей. В соседние даты цены на билеты могут быть ниже, «высокий сезон» приходится на последние 3-4 дня перед Новым годом, например 2 января улететь в Махачкалу можно уже за 11 тыс рублей.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Калининградская область подходит для того, чтобы полюбоваться на зимнюю Балтику. В регионе мягкий европейский климат, снег бывает редко, также редко замерзает море на Новый год.

Остановиться можно в одном из прибрежных областных городков, или в самом Калининграде, чтобы совершать из него выезды в разные локации. Доступнее будет снять квартиру, нежели поселяться в отель.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Увидеть море зимой можно и в Дагестане. Живописная горная республика также позволит отдохнуть от заснеженных улиц средней полосы России. Зима в регионе редкая, снег может выпасть один-два раза. В новогодние праздники проводятся ярмарки, выставки, а также театральные представления.

В Махачкале главным местом притяжения становится площадь, где вокруг елки на время праздников вырастает парк аттракционов. Недавно в городе открылась новая набережная на берегу Каспийского моря, но можно гулять и по песчаным пляжам.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Побег от зимы лучше всего совершать в Сочи. В городе даже в разгар зимы стоят зеленые деревья и пышные пальмы. Галечное побережье на зимний сезон оборудуют под «зимние пляжи», Черное море манит туристов, даже если загорать и купаться нельзя.

При желании в Сочи можно из лета попасть в зиму, если подняться на один из горных курортов: там понравится даже тем, кто не планирует кататься на лыжах, - синее небо и белые горные склоны эффектно смотрятся на фотографиях.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Сколько стоит отель на Новый год?

Вопрос где остановиться и сколько на это потратить каждый решит по своему усмотрению. Стоимость мест размещения на Новый год варьируется от 1,5 тыс рублей до нескольких сотен тысяч рублей. Однако стоит учитывать, что самые бюджетные отели и апартаменты, скорее всего окажутся неподходящими для того, чтобы отмечать праздник.