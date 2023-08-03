Махачкала - это город, куда сначала попадают все едущие в Дагестан туристы - и откуда они сразу уезжают в горы или на море. Мало кто обращает внимание на достопримечательности города, а жаль, ведь в столице Дагестана есть на что посмотреть. Попробуем восполнить этот пробел. Итак, какие места обязательно надо посетить в Махачкале?
Джума-мечеть
Центральная Джума-мечеть расположена на пересечении улиц Дахадаева и Имама Шамиля. Ее открытие состоялось в 1997 году. Здание напоминает Голубую мечеть в Стамбуле.
Махачкалинская мечеть может вместить до 15 тыс прихожан. При этом по пятницам и в праздничные дни число желающих помолиться может быть увеличено до 17 тыс человек.
Масштабы мечети впечатляют: ширина здания составляет примерно 30 на 50 м, а высота главного зала для намаза - 12 м. Высота минаретов достигает 40 м, куполов в здании 57 штук. Территория вокруг мечети покрыта зеленью, также есть большой дворик, в котором во время Рамадана проводятся ифтары и даже намазы.
Благодаря своим размерам, Джума-мечеть будет видна из любой высотки города. Кроме того, в ночное время здание отлично подсвечено.
Несмотря на то, что Джума-мечеть представляет собой богоугодное место, для туристов в ней проводятся экскурсионные программы с соблюдением исламского дресс-кода - покрытые тело и голова.
Исторический парк "Россия - моя история"
Напротив мечети расположено относительно новое здание - исторический парк "Россия - моя история". Это мультимедийный комплекс, представляющий всю историю России с древнейших времен до современных дней с использованием современных информационных носителей. Открылось здание в 2017 году, оно находится на улице Имама Шамиля 31Г.
Такие парки есть во многих городах России, но, в отличие от других, в махачкалинском, помимо залов по истории России, есть зал, посвященный истории и культуре республики, а также сувенирные лавки.
Кроме исторических экскурсий, в здании проводятся различные выставки, тренинги, съезды и конференции, а также тематические мероприятия.
Театры Махачкалы
В столице Дагестана представлены театры всех жанров - от кукольного до балета. Особенность театральной Махачкалы заключается в многонациональности края: спектакли здесь ставятся на языках народов республики.
Какие театры сегодня открыты в Махачкале:
- Государственный республиканский русский драматический театр им. Максима Горького;
- Кумыкский Государственный музыкально-драматический театр имени Алимпаши Салаватова;
- Аварский музыкально-драматический театр имени Гамзата Цадасы;
- Лакский Государственный музыкально-драматический театр имени Эфенди Капиева;
- Дагестанский государственный кукольный театр;
- Дагестанский государственный театр оперы и балета;
- Дом Дружбы;
- Государственный театр песни;
- Дагестанская государственная филармония имени Татама Мурадова;
- Детская студия развития "ТеатрОК".
Пьесы и оперы дагестанских авторов и классиков, известных во всем мире, ставятся не только на русском, но и на языках народов Дагестана. Так, в Лакском театре можно увидеть постановки "Гамлет" или "Ромео и Джульетта" на лакском языке.
Дом Поэзии в Махачкале
Отдельного внимания заслуживает Дом Поэзии, расположенный по улице Расула Гамзатова 12Б. Распахнувший свои двери для посетителей в июле 2015 года, дом стал одним из самых популярных мест для проведения творческих вечеров. А фасад и дворик настолько впечатлили махачкалинцев, что возле него устраиваются фотосессии.
Дом Поэзии собрал вокруг себя всех любителей отечественной и зарубежной литературы. Нередко в здании проводятся мероприятия, посвященные творчеству поэтов Золотого и Серебряного века. Кроме того, Дом часто участвует в различных всероссийских акциях.
Смотровая площадка на Тарки-Тау
Гора Тарки-Тау находится в непосредственной близости от Махачкалы, ее высота составляет 745 м. Свое название она получила от соседнего аула Тарки - бывшей столицы Хазарского каганата и Тарковского шамхальства.
Сегодня, помимо исторических и культурных памятников, на горе находится одна из главных достопримечательностей города - смотровая площадка, откуда Махачкала и воды Каспийского моря будут видны как на ладони. Поразят туриста и огни ночного города.
Стоит добавить, что на горе расположено мусульманское кладбище, где в 2003 году похоронили народного поэта республики Расула Гамзатова. Еще гора Тарки-Тау популярна среди любителей спорта, которые устраивают там пробежки.
Музеи города
Музеи Махачкалы заслуживают отдельного внимания. В них представлены национальные костюмы, украшения, предметы быта, оружие... В музеях можно подробно узнать об истории, культуре и природе Дагестана.
Крупнейший музейный комплекс - Национальный музей имени Алибека Тахо-Годи, который расположен по улице Даниялова 31. Он собрал в себе свыше 20 краеведческих музеев Дагестана и Махачкалы, дома-музеи, посвященные поэтам, революционерам, военным и другим известным деятелям республики.
Неподалеку от него находится не менее важный музей - Дагестанский музей изобразительных искусств имени Патимат Гамзатовой. В нем хранятся работы дагестанских, российских и иностранных мастеров.
Именно в этом музее представлены произведения русского художника-панорамиста Франц Рубо, работы которого чтят и уважают в Дагестан, ведь они посвящены событиям Кавказской войны. Здесь хранятся также картины Айвазовского, Репина, Крамского и многих других русских художников.
Заинтересует туристов и музей Махачкалы, расположенный в Мемориальном комплексе русской интеллигенции. Он посвящен исключительно истории города, в нем представлены не только городские пейзажи, но и археологические находки, дореволюционные вещи и фотографии Петровска - так раньше называлась Махачкала.
Какие еще есть музеи в Махачкале:
- Музей-заповедник - этнографический комплекс «Дагестанский аул»;
- Центр этнической культуры;
- Зоологический музей ДГУ;
- Археологический музей ДГУ;
- Музей истории рыбной промышленности Дагестана.
Площадь Махачкалы
Центр города - Площадь имени Ленина на улице Гамзатова. В конце 2019 года на ней была проведена масштабная реконструкция, которая изменила ее облик в лучшую сторону.
На площади расположены:
- мэрия Махачкалы;
- правительство Дагестана;
- Дагестанский государственный медицинский университет;
- МВД Дагестана;
- Дом дружбы.
Помимо зданий властных структур, на площади есть памятник Владимиру Ленину, этнобутик "Дагестан" и кафе. Здесь проводятся различные митинги, концерты и народные гуляния.