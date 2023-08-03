© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Махачкале много интересных музеев и театров, в которых можно ознакомиться не только с историей города и Дагестана, но и с местной природой и традициями. В столице расположена также одна из крупнейших мечетей в Европе.

Махачкала - это город, куда сначала попадают все едущие в Дагестан туристы - и откуда они сразу уезжают в горы или на море. Мало кто обращает внимание на достопримечательности города, а жаль, ведь в столице Дагестана есть на что посмотреть. Попробуем восполнить этот пробел. Итак, какие места обязательно надо посетить в Махачкале?

Джума-мечеть

Центральная Джума-мечеть расположена на пересечении улиц Дахадаева и Имама Шамиля. Ее открытие состоялось в 1997 году. Здание напоминает Голубую мечеть в Стамбуле.

Махачкалинская мечеть может вместить до 15 тыс прихожан. При этом по пятницам и в праздничные дни число желающих помолиться может быть увеличено до 17 тыс человек.

сайт Городского центра туризма

Масштабы мечети впечатляют: ширина здания составляет примерно 30 на 50 м, а высота главного зала для намаза - 12 м. Высота минаретов достигает 40 м, куполов в здании 57 штук. Территория вокруг мечети покрыта зеленью, также есть большой дворик, в котором во время Рамадана проводятся ифтары и даже намазы.

Благодаря своим размерам, Джума-мечеть будет видна из любой высотки города. Кроме того, в ночное время здание отлично подсвечено.

Несмотря на то, что Джума-мечеть представляет собой богоугодное место, для туристов в ней проводятся экскурсионные программы с соблюдением исламского дресс-кода - покрытые тело и голова.

Исторический парк "Россия - моя история"

Напротив мечети расположено относительно новое здание - исторический парк "Россия - моя история". Это мультимедийный комплекс, представляющий всю историю России с древнейших времен до современных дней с использованием современных информационных носителей. Открылось здание в 2017 году, оно находится на улице Имама Шамиля 31Г.

Telegram-канал парка

Такие парки есть во многих городах России, но, в отличие от других, в махачкалинском, помимо залов по истории России, есть зал, посвященный истории и культуре республики, а также сувенирные лавки.

Кроме исторических экскурсий, в здании проводятся различные выставки, тренинги, съезды и конференции, а также тематические мероприятия.

Театры Махачкалы

В столице Дагестана представлены театры всех жанров - от кукольного до балета. Особенность театральной Махачкалы заключается в многонациональности края: спектакли здесь ставятся на языках народов республики.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какие театры сегодня открыты в Махачкале:

Государственный республиканский русский драматический театр им. Максима Горького;

Кумыкский Государственный музыкально-драматический театр имени Алимпаши Салаватова;

Аварский музыкально-драматический театр имени Гамзата Цадасы;

Лакский Государственный музыкально-драматический театр имени Эфенди Капиева;

Дагестанский государственный кукольный театр;

Дагестанский государственный театр оперы и балета;

Дом Дружбы;

Государственный театр песни;

Дагестанская государственная филармония имени Татама Мурадова;

Детская студия развития "ТеатрОК".

Пьесы и оперы дагестанских авторов и классиков, известных во всем мире, ставятся не только на русском, но и на языках народов Дагестана. Так, в Лакском театре можно увидеть постановки "Гамлет" или "Ромео и Джульетта" на лакском языке.

Дом Поэзии в Махачкале

Отдельного внимания заслуживает Дом Поэзии, расположенный по улице Расула Гамзатова 12Б. Распахнувший свои двери для посетителей в июле 2015 года, дом стал одним из самых популярных мест для проведения творческих вечеров. А фасад и дворик настолько впечатлили махачкалинцев, что возле него устраиваются фотосессии.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дом Поэзии собрал вокруг себя всех любителей отечественной и зарубежной литературы. Нередко в здании проводятся мероприятия, посвященные творчеству поэтов Золотого и Серебряного века. Кроме того, Дом часто участвует в различных всероссийских акциях.

Смотровая площадка на Тарки-Тау

Гора Тарки-Тау находится в непосредственной близости от Махачкалы, ее высота составляет 745 м. Свое название она получила от соседнего аула Тарки - бывшей столицы Хазарского каганата и Тарковского шамхальства.

Сегодня, помимо исторических и культурных памятников, на горе находится одна из главных достопримечательностей города - смотровая площадка, откуда Махачкала и воды Каспийского моря будут видны как на ладони. Поразят туриста и огни ночного города.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Стоит добавить, что на горе расположено мусульманское кладбище, где в 2003 году похоронили народного поэта республики Расула Гамзатова. Еще гора Тарки-Тау популярна среди любителей спорта, которые устраивают там пробежки.

Музеи города

Музеи Махачкалы заслуживают отдельного внимания. В них представлены национальные костюмы, украшения, предметы быта, оружие... В музеях можно подробно узнать об истории, культуре и природе Дагестана.

Крупнейший музейный комплекс - Национальный музей имени Алибека Тахо-Годи, который расположен по улице Даниялова 31. Он собрал в себе свыше 20 краеведческих музеев Дагестана и Махачкалы, дома-музеи, посвященные поэтам, революционерам, военным и другим известным деятелям республики.

сайт музея имени Тахо-Годи

Неподалеку от него находится не менее важный музей - Дагестанский музей изобразительных искусств имени Патимат Гамзатовой. В нем хранятся работы дагестанских, российских и иностранных мастеров.

Именно в этом музее представлены произведения русского художника-панорамиста Франц Рубо, работы которого чтят и уважают в Дагестан, ведь они посвящены событиям Кавказской войны. Здесь хранятся также картины Айвазовского, Репина, Крамского и многих других русских художников.

Заинтересует туристов и музей Махачкалы, расположенный в Мемориальном комплексе русской интеллигенции. Он посвящен исключительно истории города, в нем представлены не только городские пейзажи, но и археологические находки, дореволюционные вещи и фотографии Петровска - так раньше называлась Махачкала.

Какие еще есть музеи в Махачкале:

Музей-заповедник - этнографический комплекс «Дагестанский аул»;

Центр этнической культуры;

Зоологический музей ДГУ;

Археологический музей ДГУ;

Музей истории рыбной промышленности Дагестана.

Площадь Махачкалы

Центр города - Площадь имени Ленина на улице Гамзатова. В конце 2019 года на ней была проведена масштабная реконструкция, которая изменила ее облик в лучшую сторону.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На площади расположены:

мэрия Махачкалы;

правительство Дагестана;

Дагестанский государственный медицинский университет;

МВД Дагестана;

Дом дружбы.

Помимо зданий властных структур, на площади есть памятник Владимиру Ленину, этнобутик "Дагестан" и кафе. Здесь проводятся различные митинги, концерты и народные гуляния.