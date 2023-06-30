© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чем славится Дербент, кто коренные жители города, люди какой национальности там живут, какое море в Дербенте и можно ли там купаться, что посмотреть в древнем городе – расскажем в этом материале.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Дербенте, как в Иерусалиме, издревле сосуществуют три мировые религии: ислам (причем и шиитского и суннитского толка), христианство и иудаизм. Основное население города составляют его коренные жители – азербайджанцы. За ними следуют практически все нации и народности многонационального Дагестана: лезгины, табасаранцы, даргинцы, русские, агулы, армяне, горские евреи, таты, рутульцы…

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вчера президент Владимир Путин провел в Дербенте совещание по развитию туризма на Северном Кавказе, пообещав выделить деньги на реализацию проектов в этой сфере. Ранее о намерении инвестировать в курортные проекты Дагестана заявлял глава компании Agalarov Development Эмин Агаларов, обещавший этим летом открыть в Дербенте ресторан азербайджанской кухни.

Однако туристов привлекает сюда не только море и кухня, но и история древнейшего российского города.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кто основал Дербент

Как показывают археологические исследования, первые поселения появились в Дербенте в конце IV тыс. до н.э. Там поселились представители Куро-Аракской культуры, которые вели оседлый образ жизни и занимались земледелием.

На рубеже IV-III веков Дербент вошел в состав Кавказской Албании, возникшей на землях сегодняшнего Южного Дагестана и Азербайджана. Важной страницей истории Дербента, как и всей Кавказской Албании, стало принятие при царе Урнайре в 313 году христианской религии в качестве официальной. Таким образом, Дербент оказался не только самым древним христианским городом на территории современной России, но и единственным городом античной эпохи, сохранившимся на своем историческом месте.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Средние века Дербент становится основным морским портом на Каспийском море, через который проходили важнейшие торговые пути.

Сегодня 2000-летний Дербент стал музеем под открытым небом.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что посмотреть в Дербенте?

Нарын-Кала

Главная достопримечательность Дербента — крепость Нарын-Кала, что в переводе с персидского означает Солнечная крепость. В средние века в крепости поселились дербентские ханы, что повлекло за собой строительство ханских палат.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В крепости на территории 4,5 га сохранилось более 250 культурных и исторических памятников, в том числе два самых старых храма на территории России — Джума мечеть VIII века и старейшая крестово-купольная церковь.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Множество смотровых площадок на разных уровнях крепостной стены дают возможность увидеть город и морскую гладь Каспия.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Объект мирового наследия ЮНЕСКО.

Посещение крепости с 9 утра до 9 вечера летом, и до 6 вечера зимой. Вход во внутреннюю часть крепости 150 рублей.

Музей культуры и быта Дербента

Город хорош тогда, когда в нем есть бани

— цитата арабского историка Абу Сира встречает посетителей Музея культуры и быта, который располагается в здании Девичьей (Свадебной) бани в Старом городе.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Часовня Святого Григориса

В получасе езды от Дербента, в селе Нюгди, любители старинной архитектуры могут полюбоваться часовней Святого Григориса — внука епископа, крестившего Армению. Часовня прекрасно сохранилась, хотя была построена в IV веке.

Домик Петра I

Домик Петра I — новейший музей в Дербенте – был открыт летом 2015-го, в год празднования 2000-летия города. В августе 1722 года "Железные врата", как именовали новгородские летописцы Дербент, отворились перед российским войском во главе с Петром Великим, совершавшим Персидский поход. На месте землянки, в которой Петр заночевал 23 августа 1722 года, и создан музей.

Дербентские магалы

Магал — район, примыкающий к мечети. Всего в старом городе девять магалов, окруженных каменными стенами Дербентской крепости. Дома здесь — настоящая архаика. Особенно впечатляют мечети, бани и хранилища для воды. Здешние мечети без минаретов, так как в средние века их еще не строили.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Музей ковра и декоративно-прикладного искусства

Открытый в 1982 году в стенах старой армянской церкви 1870 года музей предлагает посетителям образцы ковроделия, а также изделия из керамики и металла.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дербентская набережная

Набережная в ее нынешнем виде был открыта в 2017 году. Сейчас ее протяженность достигла 800 метров - между улицей Тагиева и Центральным пляжем. Набережная отлично обустроена. Здесь есть все для комфортного досуга: велодорожки, детские и спортивные площадки, уютные кафе, фонтаны и аттракционы.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На днях Роспотребнадзор объявил Дербент единственным безопасным и чистым местом для купания на дагестанском побережье Каспия, поэтому туда лучше ехать летом, чтобы совместить пляжный и экскурсионный отдых.