© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Отдых в Дагестане, особенно пляжный, - хит лета 2023. Интерес к республике вырос во много раз. В этом материале ответим на самые популярные вопросы о Дагестане.

Дагестан – это республика на Северном Кавказе, расположенная между Каспийским морем и склонами Большого Кавказского хребта. Дагестан граничит с пятью государствами. В республике проживают свыше 30 национальностей.

Дагестан - какая страна?

Дагестан находится на юге европейской части России. Большая часть республики расположена на склонах Большого Кавказского хребта, малая - на побережье Каспийского моря. Дагестан по суше и морю граничит с пятью государствами

Какое море в Дагестане?

Дагестан омывается водами Каспийского моря.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

С кем граничит Дагестан?

По суше Дагестан граничит с российскими регионами - Калмыкией, Ставропольским краем и Чечней, а также Грузией и Азербайджаном. По морю – с Казахстаном, Туркменистаном и Ираном.

Какой аэропорт в Дагестане?

Единственный аэропорт в Дагестане – международный аэропорт "Уйташ", расположенный в Махачкале. "Уйташ" в переводе с кумыкского – каменный дом.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сколько лететь из Москвы в Дагестан?

Ориентировочное время перелета из Москвы в Дагестан составляет от 2,5 до 3 часов.

Когда Дагестан стал Россией?

Дагестан вошел в состав России в 1813 году после заключения Гюлистанского мирного договора между Россией и Ираном. Полностью процесс присоединения региона завершился в 1859 году после пленения дагестанского полководца Шамиля в Гунибе.

"Дагестан никогда добровольно в Россию не входил и никогда добровольно из России не выйдет"

- Расул Гамзатов

Где находится Дагестан?

Республика находится в Евразии, а точнее – на крайнем юге европейской части России.

Кто является главой Дагестана?

В 2020 году главой Дагестана стал Сергей Меликов, сменив на этом посту Владимира Васильева.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какие деньги ходят в Дагестане?

Поскольку Дагестан - часть России, то рубль остается единственным законным платежным средством. Если приехать в Дагестан с иностранной валютой, то ее можно обменять в пунктах обмена валюты или банках.

Нужен ли в Дагестан загранпаспорт для россиян?

Нет, не нужен. Дагестан – часть России, поэтому россиянам, желающим приехать в Дагестан, загранпаспорт не понадобится. Документ необходим гражданам иностранных государств.

Какая вера у дагестанцев?

Большая часть населения Дагестана исповедуют ислам – более 90%. В республике также представлены христианство (около 5%) и иудаизм (1%).

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда Дагестан принял ислам?

Процесс распространения ислама в Дагестане начался в VII веке нашей эры. Полностью религия закрепилась на территории современной республики в XVII веке. Первая исламская мечеть в Дагестане и на Кавказе находится в селе Кумух Лакского района (778-779 годы).

Почему Дагестан назвали Дагестаном?

Название Дагестан известно с XVII века: "даг" в переводе с тюркского – гора, "стан" от персидского – страна. Дагестан именуется "страной гор".

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как на дагестанском будет "привет, как дела"?

Дагестанского языка не существует. В том, что это миф, можно убедиться сразу по приезде в республику. Поэтому "Привет, как дела?" можно сказать как на русском, так и на остальных языках народов Дагестана - о них речь пойдет ниже.

Традиционное приветствие в Дагестане – "Ас-саляму алейкум" (с арабского "мир вашему дому"). В ответ принято говорить "Ва-алейкум ас-салям ("и вам того же").

"Где не бывает "Привет, Паша! Привет, Сережа!"? – Дагестан

Где бывает "Ас-саляму алейкум, Паша! Ва-алейкум ас-салям, Сережа!"? – Дагестан"

- дагестанская шутка

Поинтересоваться здоровьем, самочувствием или делами в Дагестане можно на 14 языках. Дагестанцы часто используют универсальную фразу для такого случая – "че ты?".

Как на дагестанском сказать спасибо?

Помимо русского "спасибо", можно произнести популярные в дагестанской среде выражения благодарности – "саул" и "баркалла".

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какие народы проживают в Дагестане?

Дагестан – самый многонациональный регион России. В нем проживают более 30 коренных национальностей, свыше 110 народностей и наций, которые обладают своими языками и диалектами.

Всего народов в Дагестане – 14:

аварцы;

даргинцы;

кумыки;

лезгины;

лакцы;

табасаранцы;

русские;

азербайджанцы;

горские евреи;

чеченцы-аккинцы;

рутульцы;

цахуры;

агульцы.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На каком языке говорят в Махачкале?

В Махачкале, как и во всем Дагестане, говорят на государственных языках республики – русском и всех языках народов Дагестана. При этом только 14 языков обладают своей письменностью.

Дагестан и Чечня - это одно и тоже?

Дагестан и Чечня – два отдельных субъекта Российской Федерации. Столица Дагестана – Махачкала, столица Чечни – Грозный.

Что больше: Дагестан или Чечня?

Площадь Чечни составляет 16 176 кв км. Площадь Дагестана – 50 270 кв км. Следовательно, Дагестан больше Чечни.