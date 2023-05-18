Мэры Махачкалы за последние 10 лет 

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Десять мэров Махачкалы сменилось за последние 10 лет. Самые разные люди руководили столицей Дагестана. Чье-то правление было бурным, чье-то - практически не запомнилось жителям. Кто-то оставался на посту несколько лет, а кто-то ушел через сутки после назначения. Представляем полный список мэров Махачкалы за последние 10 лет.

В Махачкале за последнюю неделю сменилось три мэра. Ризван Газимагомедов, ставший главой города с приставкой и.о. в ноябре 2022 года, освободил должность 12 мая. Сразу после его ухода исполнять обязанности градоначальника назначили Наримана Темуркаева, но он не пробыл на посту и одного дня. Его сменил Юсуп Умавов. Сейчас на главную должность в Махачкале претендуют 11 человек.

За последние 10 лет на посту руководителя дагестанской столицы побывало много людей. Кто-то уходил по собственному желанию, а кто-то со скандалом и даже уголовным делом. Сколько мэров Махачкалы сменилось за 10 лет? Кто были эти градоначальники?

Саид Амиров

Саид Амиров продержался на посту мэра города 15 лет, с 1998 до 2013 года. В 1998 году, будучи замглавы правительства Дагестана, он победил на выборах своего главного противника Ширухана Гаджимурадова.

За 22 года в политике Амиров пережил 15 покушений. Одно из таких ЧП, произошедших 3 апреля 1993 года, парализовало будущего градоначальника. За столь большое число покушений против экс-главы города Амирова прозвали "Саидом Бессмертным". В списке рекордсменов по числу покушений он уступает лишь Фиделю Кастро (более 600 покушений), Шарлю де Голлю (31 покушение) и Биллу Клинтону (около 30 раз).

Начиная с конца 90-х годов, Махачкала стала мишенью для международных террористов и незаконных бандформирований. В городе каждый год происходили крупные теракты, одним из который был связан с покушением на Амирова. Теракт в Махачкале на улице Пархоменко, произошедший 4 сентября 1998 года, унес жизни 18 человек и разрушил 29 жилых домов.

При этом амировская Махачкала несколько раз становилась одним из самых благоустроенных городов России. Подводя итоги конкурса за 2011 год, президент страны Дмитрий Медведев назвал призовое (третье) место города "особенно важным. В апреле 2013 года Амиров был признан лучшим мэром России. Впрочем, уже через месяц после этого он лишился своей должности.

Сайт СКР

1 июня 2013 года Амиров был задержан в своем доме в Махачкале и этапирован в Москву. В 2014 году его приговорили к 10 годам лишения свободы за подготовку теракта, а в 2015 году - к пожизненному заключению за организацию убийства следователя Арсена Гаджибекова и другие особо тяжкие преступления.

Муртазали Рабаданов

Мэром Махачкалы Муртазали Рабаданов проработал недолго. После ареста Амирова он был назначен исполняющим обязанности главы города тогдашним руководителем Дагестана Рамазаном Абдулатиповым.

Однако через год, в апреле 2014-го, он покинул эту должность по собственному желанию. При этом после ухода он получил орден "За заслуги перед Республикой Дагестан" за "героическую деятельность, которую он осуществил в городе".

Сайт ДГУ

Сейчас Рабаданов работает ректором Дагестанского государственного университета, которым руководит с 2007 года.

Магомед Сулейманов

Магомед Сулейманов имел опыт руководства городом: на протяжении 10 лет, с1997-го по 2007-й, он занимал должность главы Избербаша. На посту мэра Махачкалы находился около 1,5 лет, с апреля 2014 по октябрь 2015 года. Сразу после ухода с должности градоначальника он стал депутатом Народного собрания Дагестана.

Сайт Народного собрания Дагестана

В 2018 году Сулейманова обвинили в организации преступного сообщества и хищении свыше 200 млн рублей. Когда он был уже за решеткой, ему предъявили еще одно обвинение - в превышении полномочий. Через несколько лет он вышел на свободу.

Муса Мусаев

Четвертым мэром Махачкалы в "десятых" стал Муса Мусаев. Он занял кресло главы города почти на три года. При нем столичная администрация стала резко молодеть. Более того, Махачкала Мусаева резко изменила свой внешний вид: была проведена реконструкция нескольких улиц, преобразились скверы в центре города и вход на пляж. При нем в Махачкале открылся и Исторический парк "Россия - моя история", ставший одной из главных площадок для проведения конференций и других крупных мероприятий.

Сам же Мусаев неоднократно говорил, что хочет видеть Махачкалу чистой и современной. И если с мусором полностью справиться не удавалось никому, даже Мусаеву, то сделать первые шаги по преображению города и привлечению крупных компаний ему, можно сказать, удалось. При нем в городе появились заведения сети быстрого питания KFC, расширялись и местные заведения общепита. Он заявлял, что хотел бы видеть в Махачкале и гипермаркеты.

Сайт главы Махачкалы

Казалось бы, Махачкала нашла своего хозяина на долгие годы. Но в 2018 году все меняется. Новый глава Дагестана Владимир Васильев, назначенный Владимиром Путиным в 2017 году, приступил к бурной антикоррупционной кампании. Мусаев стал одним из первых дагестанских чиновников, кто был задержан в рамках этих мероприятий. Через несколько дней правоохранители задержали и премьера Дагестана Абдусамада Гамидова.

19 января 2018 года против Мусаева было возбуждено уголовное дело по превышению должностных полномочий при выделении земельных участков юридическим и физическим лицам. Общая сумма ущерба составила 48 млн рублей. Его приговорили к 4 годам лишения свободы, но уже в 2019 году он покинул тюрьму по УДО.

Абусупьян Гасанов

Абусупьян Гасанов руководил Махачкалой с января по ноябрь 2018 года, но был снят с занимаемого поста после его ареста по подозрению в хищении 40 млн рублей.

Сайт главы Махачкалы

В ходе судебных разбирательств он признал свою вину, возместил причиненный ущерб и понес наказание в виде штрафа в размере 200 тыс рублей.

Мурад Алиев

Новым мэром Махачкалы стал молодой дагестанский чиновник Мурад Алиев.

Сайт Минстроя Дагестана

Несмотря на то, что на новой должности он пробыл всего три месяца и рассматривался в качестве временной фигуры, он сумел зарекомендовать себя как перспективный политик. Более того, он стал первым мэром города, который в ходе своего недолгого срока стал активно использовать социальные сети. 31 января 2019 года он покинул должность.

Салман Дадаев

Салман Дадаев стал довольно значимой фигурой не только в Махачкале, но и Дагестане. Кому-то он запомнился "человеком в очках и с непривычной прической", а для кого-то он стал реформатором. При нем Махачкала подверглась кардинальной реконструкции, а за ходом строительных работ на улицах он всегда старался следить сам.

Придя после длительной работы в московской мэрии, Дадаев смог внедрить в дагестанское общество современные подходы к управлению, а также доказать, что жизненных успехов можно добиваться не только на матах или в октагоне.

Деятельность Дадаева получила поддержку среди молодежи, сам мэр старался всячески отвечать молодым взаимностью. Стал активно продвигаться малый бизнес, открывались новые магазины, кафе, туркомпании и многое другое.

Сайт главы Махачкалы

Главным достижением Дадаева стало то, что при нем в собственность муниципалитета были возвращены сотни гектаров земли, был спасен Эльтавский лес, приведены в порядок Центральный парк им. Ленинского комсомола и озеро Ак-Гель.

Дадаев пробыл на посту почти 4 года и 28 ноября ушел в отставку по собственному желанию. Сейчас он вновь работает в Москве.

Ризван Газимагомедов

Исполнять обязанности мэра Махачкалы стал замглавы правительства Дагестана Ризван Газимагомедов. Он вступил в должность с приставкой врио 28 ноября 2022 года сразу после ухода Салмана Дадаева.

Сайт главы Махачкалы

Проработав около полугода, Газимагомедов оставил свой пост.

Нариман Темуркаев

Нариман Темуркаев стал самым молодым и самым "недолговечным" мэром Махачкалы.

Сайт главы Махачкалы

Заняв должность вместо ушедшего в отставку Ризвана Газимагомедова, он и дня не поруководил дагестанской столицей.

Юсуп Умавов

Сразу после быстрого ухода Темуркаева на его место пришел Юсуп Умавов, который ранее занимал различные министерские должности.

Сайт Народного собрания Дагестана

Сейчас на пост мэра претендуют 11 человек, включая Умавова. Кто теперь возглавит столицу Дагестана и сколько продержится на посту?