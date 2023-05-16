На пост главы Махачкалы претендуют 11 человек

Опубликовано: 21:32, 16 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Махачкале закончили принимать документы на участие в конкурсе на пост мэра. Их подали 11 человек, включая врио градоначальника Юсупа Умавова.

В Махачкале завершился прием документов на участие в конкурсе на пост главы города. Об этом сообщили сегодня в комиссии конкурса.

Там подчеркнули, что документы сдали 11 человек, включая исполняющего обязанности мэра Юсупа Умавова.

Конкурсные процедуры пройдут в два этапа. Первый из них завершился сегодня, а второй пройдет 24-го мая.

В прошлый четверг, 11 мая, временно исполняющим обязанности мэра Махачкалы был назначен Нариман Темуркаев. Он отказался от должности спустя всего сутки после назначения. После этого исполнять обязанности мэра стал его заместитель Юсуп Умавов.