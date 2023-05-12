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Нариман Темуркаев через день отказался возглавлять Махачкалу

Юсуп Умавов
© Фото: Сайт Народного собрания Дагестана. Юсуп Умавов
Градоначальник снова - на следующий день - сменился в Махачкале. Ставший накануне врио мэра Нариман Темуркаев ушел в отставку.

И.о. главы Махачкалы, который был назначен на этот пост не далее как накануне, отказался от должности. Соответствующее распоряжение Наримана Темуркаева опубликовано на сайте мэрии.

Согласно документу, бывший первый зам градоначальника ушел в отставку с сегодняшнего дня. Причина - "по собственному желанию".

Впрочем, Темуркаев назначил преемника. Теперь и.о. главы дагестанской столицы стал его заместитель Юсуп Умавов.

Умавов - депутат Народного собрания Дагестана, он также возглавлял комитет по промышленности.

Врио мэра Махачкалы назначен Нариман Темуркаев

Врио мэра Махачкалы назначен Нариман Темуркаев

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