Нариман Темуркаев через день отказался возглавлять Махачкалу

Градоначальник снова - на следующий день - сменился в Махачкале. Ставший накануне врио мэра Нариман Темуркаев ушел в отставку.
И.о. главы Махачкалы, который был назначен на этот пост не далее как накануне, отказался от должности. Соответствующее распоряжение Наримана Темуркаева опубликовано на сайте мэрии.
Согласно документу, бывший первый зам градоначальника ушел в отставку с сегодняшнего дня. Причина - "по собственному желанию".
Впрочем, Темуркаев назначил преемника. Теперь и.о. главы дагестанской столицы стал его заместитель Юсуп Умавов.
Умавов - депутат Народного собрания Дагестана, он также возглавлял комитет по промышленности.