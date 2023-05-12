Врио мэра Махачкалы назначен Нариман Темуркаев

Опубликовано: 15:57, 12 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт партии "Единая Россия"

Новым врио мэра Махачкалы назначили Наримана Темуркаева. На этом посту он сменил Ризвана Газимагомедова, который стал зампредом правительства Дагестана.

Обязанности мэра Махачкалы будет временно исполнять Нариман Темуркаев. Об этом в пятницу рассказала в городской администрации.

С декабря 2022 года он занимал должность первого заммэра дагестанской столицы, а до этого был депутатом Народного собрания республики.

Осенью прошлого года мэр Махачкалы Салман Дадаев покинул свой пост. С того времени обязанности градоначальника исполнял Ризван Газимагомедов, который сегодня был назначен зампредом правительства Дагестана.